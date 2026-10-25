Танкер під мальтійським прапором, який наразі доставляє дизель з РФ в США. Фото: Reuters

Росія заявила про готовність постачати іноземним партнерам стільки дизельного пального, скільки вони потребуватимуть, у межах запланованих експортних обсягів. Заступник голови уряду РФ Олександр Новак повідомив про це після оголошення дизельної угоди між Москвою та Вашингтоном, яка вже вплинула на світовий нафтовий ринок і спричинила зниження цін на 5-6%.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на російські ЗМІ.

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Заступник голови уряду РФ Олександр Новак. Фото: Reuters

Росія заявила про готовність збільшити експорт дизеля

За словами Новака, Москва готова задовольнити попит своїх партнерів на дизельне пальне в межах обсягів, які планує спрямувати на зовнішні ринки.

"Скільки захочуть наші партнери, чесно кажучи, з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт. Ми можемо поставити все", — заявив російський віцепрем'єр.

Новак також стверджує, що після оголошення про дизельну угоду між Росією та США світові ціни на нафту впали на 5-6%.

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При цьому посадовець не уточнив конкретних обсягів можливого експорту, термінів постачання та умов домовленостей. Частина НПЗ досі пошкоджена та не може виробляти паливо.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що до Нью-Йорка вирушив перший танкер із російським дизельним пальним у межах домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна. Судно під прапором Мальти перевозить 40 тисяч тонн дизеля, а його прибуття очікується 7 листопада. Це стане першим імпортом російських нафтопродуктів до США після запровадження заборони у 2022 році.

Також Новини.LIVE писав, що дизельне пальне стало дорожчим за бензин через дисбаланс між обмеженим виробництвом і високим світовим попитом. З однієї барелі нафти НПЗ отримують близько 39,8–55,7 літра дизеля проти 63,6–71,6 літра бензину. На ціни також впливають дефіцит переробних потужностей та обмеження постачання сировини.