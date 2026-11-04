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Главная Новости дня Промежуточные выборы в США: с какими результатами побеждают демократы

Промежуточные выборы в США: с какими результатами побеждают демократы

Ua ru
4 ноября 2026 22:05
Эксклюзив
Промежуточные выборы в США: демократы выигрывают в Сенате и Палате представителей REUTERS/Shannon Stapleton
Промежуточные выборы в США. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

На промежуточных выборах в Соединенных Штатах Америки побеждают демократы. Таким образом, партия получает большинство в Палате представителей и Сенате. В частности, демократы одерживают победу даже в традиционно консервативных штатах — Техасе, Канзасе и Айове.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук в эфире Вечір.LIVE.

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Промежуточные выборы в США

Согласно промежуточным результатам выборов, демократы победили в Палате представителей и в Сенате.

В частности, в Палате представителей демократы занимают 228 мест, а республиканцы — 139. Что касается Сената, то у республиканцев 44 места, а у демократов — 54.

Кроме того, во многих штатах проходили выборы губернаторов, и в этой гонке также побеждают демократы. В частности, 28 губернаторских постов занимают демократы, тогда как у республиканцев — 20.

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В то же время эти данные пока обновляются, поскольку нет окончательных результатов этих выборов. Аналитики называют результаты «голубой волной».

Демократы получили поддержку даже в тех штатах, которые традиционно голосовали за республиканцев. В частности, речь идет о Техасе, Канзасе и Айове.

"По предварительным результатам, это самая крупная победа демократов со времён прошлого века, а именно с 1976 года, как сообщает New York Times", — отметила Ульяна Бойчук.

Аналитики связывают неудачу республиканцев с несколькими факторами, в частности:

  • войной в Иране;
  • миграционной политикой действующей администрации;
  • ростом стоимости жизни;
  • ростом цен на топливо.

Кроме того, на результаты выборов могло повлиять недовольство американцев строительством дата-центров и стремительным развитием технологий искусственного интеллекта.

А лидер США Дональд Трамп во время общения с журналистами выразил готовность к сотрудничеству с представителями Демократической партии. В то же время он отметил, что итоги голосования могли бы быть другими, если бы его имя было внесено в избирательные бюллетени.

"Как это будет происходить дальше, действительно интересно, потому что, поскольку и Палату представителей, и Сенат сейчас, по предварительным результатам, забирают демократы, и для демократов это станет настоящим испытанием, ведь они столкнутся с президентским вето. Но и президент по-прежнему обладает этой «ultimate power», такой властью над Сенатом и Конгрессом, ведь у президента будет возможность налагать вето на законы", — рассказала журналистка.

По мнению аналитиков, это станет самым серьёзным испытанием для политики в ближайшие два года.

Как писали Новини.LIVE, после промежуточных выборов в Конгресс США сторонники Демократической партии устроили празднование. По предварительным результатам, демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса — Сенатом и Палатой представителей.

А президент США Дональд Трамп убежден, что присутствие его имени в избирательных бюллетенях могло бы обеспечить Республиканской партии значительное преимущество на промежуточных выборах в Конгресс.

США выборы Дональд Трамп Республиканская партия Демократическая партия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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