Проміжні вибори в США. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

На проміжних виборах у Сполучених Штатах Америки перемагають демократи. Таким чином, партія отримує більшість у Палаті представників і Сенаті. Зокрема, демократи виборюють перемогу навіть у традиційно консервативних штатах — Техасі, Канзасі та Айові.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук в ефірі Вечір.LIVE.

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Проміжні вибори в США

Згідно із проміжними результатами виборів, демократи перемогли в Палаті представників та в Сенаті.

Зокрема, в Палаті представників демократи займають 228 місць, а республіканці — 139. Щодо Сенату, то республіканці мають 44 місця, а демократи — 54.

Крім того, багато штатів обирали губернаторів та в цих перегонах перемагають також демократи. Зокрема, 28 місць губернаторів мають демократи, тоді, коли республіканці 20 місць.

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Водночас ці дані поки оновлюються, оскільки немає остаточних результатів цих виборів. Аналітики називають результати "блакитною хвилею".

Демократи здобули підтримку навіть у штатах, які традиційно голосували за республіканців. Зокрема, йдеться про Техас, Канзас та Айову.

"За попередніми результатами, це найбільша перемога демократів з часів минулого століття, а саме з 1976 року, за повідомленням New York Times", — зазначила Уляна Бойчук.

Аналітики пов’язують невдачу республіканців із кількома чинниками, зокрема:

війною в Ірані;

міграційною політикою чинної адміністрації;

подорожчанням життя;

зростанням цін на пальне.

Крім того, на результати виборів могло вплинути невдоволення американців будівництвом дата-центрів і стрімким розвитком технологій штучного інтелекту.

А лідер США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами висловив готовність до співпраці з представниками Демократичної партії. Водночас він зауважив, що підсумки голосування могли б бути іншими, якби його ім’я було внесене до виборчих бюлетенів.

"Як це буде далі відбуватися, цікаво насправді, тому що оскільки і Палату представників, і Сенат нині за попередніми результатами забирають демократи, і для демократів це буде таке випробування, тому що вони стикнуться із президентським вето. Але і президент досі отримує цю "ultimate power", таку владу над Сенатом та Конгресом, адже президент буде мати можливість ветувати закони", — розповіла журналістка.

На думку аналітиків, це буде найбільше випробування для політики на найближчі два роки.

Як писали Новини.LIVE, після проміжних виборів до Конгресу США прихильники Демократичної партії влаштували святкування. За попередніми результатами, демократи отримали контроль над обома палатами Конгресу — Сенатом і Палатою представників.

А Президент США Дональд Трамп переконаний, що присутність його імені у виборчих бюлетенях могла б забезпечити Республіканській партії значну перевагу на проміжних виборах до Конгресу.