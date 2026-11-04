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Головна Новини дня Трамп: якби я був у виборчих бюлетенях, республіканці перемогли б із перевагою

Трамп: якби я був у виборчих бюлетенях, республіканці перемогли б із перевагою

Ua ru
4 листопада 2026 06:05
Трамп заявив, що республіканці перемогли б, якби його ім’я було у виборчому бюлетені
Термінова новина

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби його ім’я було у виборчих бюлетенях, то в такому разі Республіканська партія мала б значну перевагу за результатами проміжних виборів до Конгресу. Паралельно представник Білого дому заявив, що ті американці, які голосували за демократів, — будуть шкодувати про свій вибір після зниження цін на бензин.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Трампа в Truth Social та публікацію журналіста Bloomberg Джеффа Мейсона в соцмережі Х.

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Що сказали Трамп і представник Білого дому про вибори

«Мого імені не було у виборчому бюлетені. А якби було, ми б перемогли з величезною перевагою. Дякую за увагу до цього питання», — написав Дональд Трамп у соцмережах.

Тим часом журналіст Bloomberg Джефф Мейсон розповів, що йому написав один із чиновників Білого дому. За його словами, настрій в адміністрації викликає занепокоєння.

«Президента Трампа не було у виборчому бюлетені, а доведено, що виборці Трампа приходять на вибори, коли він є у списку. Крім того, якість кандидатів має значення, і президент Трамп краще просував багатьох кандидатів, ніж самі кандидати», — заявив журналісту представник Білого дому.

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Він також додав, що американці будуть шкодувати про свій голос за демократів, а рішучість Трампа зупинити радикальних лівих лише посилюватиметься.

«Кожен, хто сьогодні голосував за демократів, відчуватиме серйожний жаль, коли ціни на бензин швидко знизяться після врегулювання іранського конфлікту, але він все одно залишиться зі списком ліберальних екстремістів-демократів. І останнє зауваження: незалежно від того, як сьогодні все складеться, рішучість президента Трампа зупинити радикальних лівих лише посилюватиметься. Пристебніться», — сказало джерело.

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США Дональд Трамп Конгрес Демократична партія Сенат Вибори в США 2026
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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