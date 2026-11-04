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Главная Новости дня Трамп: если бы я был в бюллетене, республиканцы победили бы с перевесом

Трамп: если бы я был в бюллетене, республиканцы победили бы с перевесом

Ua ru
4 ноября 2026 06:05
Трамп заявил, что республиканцы победили бы, если бы его имя было в бюллетени Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы его имя было в избирательных бюллетенях, то в таком случае Республиканская партия имела бы огромный перевес по результатам промежуточных выборов в Конгрес. Параллельно представитель Белого дома заявил, что те американцы, которые голосовали за демократов — будут сожалеть о своем выборе после снижения цен на бензин.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Трампа в Truth Social и публикацию журналиста Bloomberg Джеффа Мейсона в соцсети Х.

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Что сказали Трамп и представитель Белого дома о выборах

"Моего имени не было в бюллетене. А если бы было, мы бы победили с огромным перевесом. Спасибо за внимание к этому вопросу", — написал Дональд Трамп в соцсетях.

Тем временем журналист Bloomberg Джефф Мейсон рассказал, что ему написал один из чиновников Белого дома. По его словам, настроение в администрации вызывающее.

"Президента Трампа не было в избирательном бюллетене, а доказано, что избиратели Трампа приходят на выборы, когда он есть в списке. Кроме того, качество кандидатов имеет значение, и президент Трамп лучше продвигал многих кандидатов, чем сами кандидаты", — заявил журналисту представитель Белого дома.

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Он также добавил, что американцы будут сожалеть за свой голос демократам, а решимость Трампа остановить радикальных левых будешь лишь усиливаться.

"Любой, кто сегодня голосовал за демократов, будет испытывать серьезное чувство сожаления, когда цены на бензин быстро снизятся после урегулирования иранского конфликта, но он все равно останется с списком либеральных экстремистов-демократов. И последнее замечание: независимо от того, как всё сложится сегодня, решимость президента Трампа остановить радикальных левых будет только усиливаться. Пристегнитесь", — сказал источник.

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США Дональд Трамп Конгресс Демократическая партия Сенат Выборы в США 2026
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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