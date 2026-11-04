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Главная Новости дня У Трампа пригрозили провести расследование после выборов

У Трампа пригрозили провести расследование после выборов

Ua ru
4 ноября 2026 04:18
Выборы в Конгресс США - власти допустили проверку голосов Reuters
Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин. Фото: Reuters

Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин допустил, что после завершения промежуточных выборов в Конгресс в стране может начаться расследование по голосованию. В частности, будет затронут вопрос по поводу возможного участия нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

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В США могут быть проверки после выборов

Издание сославшись на Марквейна Маллина пояснило, что что Министерство внутренней безопасности предпринимает усилия, чтобы не допустить голосования лиц, которые, предположительно — не являются гражданами США.

"Мы будем собирать протоколы голосования. Мы будем их проверять, чтобы убедиться, что никто из нелегальных мигрантов не голосовал проголосовал", — цитирует CNN министра.

Как сообщали Новини.LIVE, 3 ноября в США стартовали промежуточные выборы в Конгрес. На данный момент часть избирательных участков уже закрылись, начался подсчет голосов и известны первые результаты. Предварительно, демократы вырываются вперед и в теории могут получить большинство как в Сенате, так и в Палате представителей.

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Тем временем президент США Дональд Трамп намекнул, что своим правом вето может блокировать инициативы демократов, чтобы принудить их к сделке в случае проигрыша республиканцев. Также он обратился к избирателям, заявив, что демократы открыто говорят о возможности его импичмента.

выборы Конгресс Сенат Палата представителей США Выборы в США 2026
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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