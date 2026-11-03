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В США начались промежуточные выборы в Конгресс

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3 ноября 2026 14:49
3 ноября в США начались промежуточные выборы в Конгресс: что известно Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В США началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Граждане выбирают всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Это определит, какой будет поддержка Дональда Трампа в Палате представителей и Сенате в течение последних двух лет его президентства.

Об этом пишет CNN, передает Новини.LIVE.

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Когда открываются и закрываются избирательные участки в США

Стало известно, что голосование на промежуточных выборах в Конгресс США началось 3 ноября, во вторник. Первыми избирательные участки открылись в штате Вермонт в 5:00 по восточному времени , то есть в 12:00 дня по киевскому времени. Затем голосование началось в других штатах. Сообщается, что последними участки откроются на Аляске и в Вашингтоне в 11:00 по восточному времени, а на Гавайях — в полдень.

Первые избирательные участки закроются в 18:00 по восточному времени, то есть в 01:00 4 ноября по киевскому времени. Только после этого ожидается появление первых результатов голосования, которые определят дальнейшую работу американских властей.

По состоянию на начало избирательного дня 3 ноября более 57 миллионов граждан США уже проголосовали досрочно или отправили свои бюллетени по почте.

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Напомним, что в ходе промежуточных выборов в Конгресс граждане определяют состав обеих палат — Республиканской и Демократической партий. Голосование охватывает все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Сообщается, что демократы пока занимают более выгодные позиции:

"Демократы, которым нужно выиграть три места, чтобы захватить Палату представителей, и четыре места, чтобы выиграть Сенат, вступают в день выборов с 9-балльным преимуществом в общем бюллетене для голосования в Конгрессе", — говорится в источнике.

Мы писали, что команда Дональда Трампа уже готовится к возможной победе демократов. Если это произойдет, администрация президента США может перейти к контролю над Конгрессом, чтобы продвигать идеи Трампа без поддержки законодателей.

Новини.LIVE сообщали, что американский лидер также заявил о возможности чаще пользоваться правом вето в случае, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе. Трамп стремится контролировать и блокировать законопроекты, которые его не устраивают.

США выборы Дональд Трамп Конгресс Палата представителей США
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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