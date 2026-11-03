Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США розпочалось голосування на проміжних виборах до Конгресу. Громадяни обирають усіх 435 членів Палати представників і 35 зі 100 сенаторів. Це визначить, якою буде підтримка Дональда Трампа в Палаті представників і Сенаті протягом останніх двох років його президентства.

Про це пише CNN, передає Новини.LIVE.

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Коли відкриваються та закриваються виборчі дільниці у США

Стало відомо, що голосування на проміжних виборах у Конгрес США розпочалося 3 листопада, у вівторок. Першими виборчі дільниці відкрилися у штаті Вермонт о 5:00 за східним часом це 12:00 дня за Києвом. Потім голосування стартувало в інших штатах. Повідомляється, що останніми дільниці відкриються на Алясці та у Вашингтоні об 11:00 за східним часом, а на Гаваях — опівдні.

Перші виборчі дільниці закриються о 18:00 за східним часом, тобто о 01:00 4 листопада за київським часом. Лише після цього очікується поява перших результатів голосування, які визначать подальшу роботу американської влади.

Станом на початок виборчого дня 3 листопада, понад 57 мільйонів громадян США уже проголосували достроково або надіслали свої бюлетені поштою.

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Нагадаємо, що під час проміжних виборів до Конгресу, громадяни визначають склад обох палат — республіканської та демократичної партії. Голосування охоплює всі 435 місць у Палаті представників та 35 місць у Сенаті зі 100. Повідомляється, що демократи наразі мають кращі позиції:

"Демократи, яким потрібно виграти три місця, щоб захопити Палату представників, і чотири місця, щоб виграти Сенат, вступають у день виборів з 9-бальною перевагою у загальному бюлетені для голосування в Конгресі", — йдеться в джерелі.

Ми писали, що команда Дональда Трампа вже готується до можливої перемоги демократів. Якщо так станеться, адміністрація президента США може перейти до контролю Конгресу, щоб просувати ідеї Трамп без підтримки законодавців.

Новини.LIVE інформували, що також американський лідер заявив про можливість частіше користуватися правом вето, у разі, якщо Демократична партія отримає більшість у Конгресі. Трамп прагне контролювати та блокувати законопроєкти, які його не влаштовують.