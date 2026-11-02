Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп припустив, що після проміжних виборів може почати активно використовувати право вето, якщо Демократична партія отримає контроль над Конгресом. Американський лідер дав зрозуміти, що має намір блокувати законопроекти, які не підтримує. При цьому він не виключив, що згодом сторони зможуть домовитися щодо окремих питань.

Проміжні вибори в США призначені на 3 листопада 2026 року, нагадує портал Новини.LIVE з посиланням на Fox News.

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Яку стратегію розглядає президент

Дональд Трамп описав можливе протистояння з демократичною більшістю як послідовність відхилених законопроектів і подальших переговорів. Після кількох місяців взаємних розбіжностей опоненти можуть повернутися до обговорення компромісних рішень. Президент висловив надію, що республіканцям вдасться зберегти контроль над Конгресом і такий сценарій не знадобиться.

Що може змінитися після виборів

Результати голосування можуть вплинути на здатність адміністрації реалізовувати свій законодавчий порядок денний. Якщо демократи отримають більшість хоча б в одній із палат Конгресу, вони зможуть ускладнити просування ініціатив Білого дому, проводити розслідування та впливати на затвердження низки призначень. При цьому президент збереже право вето на ухвалені Конгресом законопроекти. Для подолання президентського вето необхідна підтримка двох третин членів кожної палати.

Білий дім готується до різних сценаріїв

Представники адміністрації вже кілька місяців розглядають способи продовжити реалізацію ключових ініціатив у разі переходу Конгресу під контроль демократів. Серед можливих напрямків: міграційна політика, тарифи, житлові питання та державні видатки. Йдеться про заходи, які виконавча влада потенційно може реалізувати без ухвалення нових законів.

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Поки що результат виборів залишається невизначеним. Дональд Трамп публічно розраховує на перемогу республіканців, однак можлива зміна балансу сил може призвести до більш напружених відносин між Білим домом і законодавцями. Заява президента свідчить, що в разі втрати більшості його партія готуватиметься до політичного протистояння, в якому право вето стане одним із інструментів переговорів.

Нагадаємо, дружина президента США Меланія Трамп прокоментувала завершення гуманітарної місії в Олешках Херсонської області.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дональд Трамп розчарований відсутністю прогресу в дипломатичних зусиллях щодо завершення війни в Україні та намагається організувати переговори між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.