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Головна Новини дня Лумер: Трамп розчарований відсутністю прогресу щодо України

Лумер: Трамп розчарований відсутністю прогресу щодо України

Ua ru
1 листопада 2026 17:56
Лумер розповіла, що розчаровує Трампа у війні в Україні Reuters
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп розчарований відсутністю прогресу в дипломатії щодо завершення війни в Україні та намагається організувати переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. При цьому президент України демонструє більшу готовність до мирних домовленостей, ніж російське керівництво.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю американської інфлюенсерки Лори Лумер виданню РБК-Україна.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Трамп наразі розчарований війною

За словами Лумер, Трамп незадоволений тим, що переговорний процес щодо завершення російсько-української війни не приносить очікуваних результатів. Вона вважає, що американський президент намагається знайти можливість посадити за стіл переговорів як Зеленського і Путіна.

Американська інфлюенсерка також звернула увагу на поведінку російських представників, які регулярно виступають в американському інформаційному просторі.

"Хоча я скажу, що здається, ніби Зеленський набагато охочіше й більше згоден на укладення угоди, на відміну від Володимира Путіна та Лаврова, які щотижня надсилають своїх російських ляльководів просувати пропаганду в американських ЗМІ", — наголосила Лумер.

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Також блогерка додала, що росіяни не мають жодної поваги до адміністрації Трампа і не зацікавлені в мирній угоді.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що президент США висловив готовність запросити Володимира Зеленського на саміт G20 у Маямі. Зустріч запланована на 14–15 грудня 2026 року, а раніше Вашингтон запросив на неї російського лідера Володимира Путіна.

Також Новини.LIVE писав, що Трамп заявив про наближення можливої мирної угоди між Україною та Росією. Американський президент висловив упевненість у високих шансах досягти домовленості, попри значну ворожнечу між Зеленським і Путіним.

США Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори Лора Лумер
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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