Трамп заявив про прогрес у досягненні угоди щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами відповів на запитання про чутки щодо можливої зустрічі України та Росії на саміті G20 у грудні. Журналіст поцікавився, чи можуть сторони використати зустріч у Trump National Doral у штаті Флорида для досягнення ширшої мирної домовленості. Американський лідер позитивно оцінив перспективи переговорів.

Відео із заявою Трампа опублікували Clash Report, передає Новини.LIVE.

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Що Трамп сказав про мирну угоду щодо України

Відповідаючи на запитання журналіста, президент США заявив:

"Що ж, думаю, ми дуже близькі до укладення угоди щодо цього. Я не говорив цього раніше. Спочатку я так не казав. Ненависть між двома лідерами, як ви знаєте, була величезною. Але я думаю, що є дуже хороший шанс, що нам вдасться владнати це питання. Також ми працюємо над багатьма угодами".

Водночас Трамп не уточнив, які саме умови має передбачати можлива домовленість. Він також не підтвердив, що на саміті G20 справді відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському виданню The Sun заявив про спільну з главою США Дональдом Трампом мету завершити війну. Водночас, за його словами, сторони по-різному бачать шляхи до її досягнення. Зеленський також наголосив, що українці краще за американців розуміють психологію Володимира Путіна та росіян.

Також Новини.LIVE писали про те, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив про можливість підготовки зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна під час тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Україна розраховує провести зустріч переговорних команд уже в листопаді, однак конкретної дати поки немає.