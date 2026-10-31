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Трамп заявил о приближении соглашения о прекращении войны в Украине

Ua ru
31 октября 2026 16:28
Трамп заявил о прогрессе в достижении соглашения по поводу войны в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами ответил на вопрос о слухах относительно возможной встречи Украины и России на саммите G20 в декабре. Журналист поинтересовался, могут ли стороны использовать встречу в Trump National Doral в штате Флорида для достижения более широкого мирного соглашения. Американский лидер положительно оценил перспективы переговоров.

Видео с заявлением Трампа опубликовал Clash Report, передает Новини.LIVE.

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Что Трамп сказал о мирном соглашении по Украине

Отвечая на вопрос журналиста, президент США заявил:

"Что ж, думаю, мы очень близки к заключению соглашения по этому вопросу. Я не говорил этого раньше. Сначала я так не говорил. Вражда между двумя лидерами, как вы знаете, была огромной. Но я думаю, что есть очень хороший шанс, что нам удастся уладить этот вопрос. Также мы работаем над многими соглашениями".

В то же время Трамп не уточнил, какие именно условия должна предусматривать возможная договоренность. Он также не подтвердил, что на саммите G20 действительно состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому изданию The Sun заявил о совместной с главой США Дональдом Трампом цели — положить конец войне. В то же время, по его словам, стороны по-разному видят пути к ее достижению. Зеленский также подчеркнул, что украинцы лучше американцев понимают психологию Владимира Путина и россиян.

Кроме того, Новини.LIVE писали о том, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил о возможности подготовки встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Украина рассчитывает провести встречу переговорных команд уже в ноябре, однако конкретной даты пока нет.

война Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры мирное соглашение
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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