Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби могут стать подготовительным этапом к встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Во время брифинга 30 октября он пояснил, что Украина рассчитывает провести встречу команд уже в ноябре, однако конкретной даты пока нет.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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О чём будут говорить на переговорах в Абу-Даби

По словам Георгия Тихого, основными темами переговоров станут вопросы безопасности и возможные шаги по снижению напряженности. Также участники должны обсудить различные варианты гарантий безопасности.

"В центре внимания будут, конечно, вопросы безопасности, вопросы деэскалации, различные деэскалационные шаги, к которым Украина готова, и мы хотели бы видеть готовность Российской Федерации", — отметил представитель МИД.

Возможна ли встреча Зеленского и Путина

Украина рассматривает переговоры на уровне команд как возможную подготовку к встрече лидеров. Тихий подчеркнул, что самые сложные вопросы не удастся решить без прямого разговора глав государств.

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"Мы все-таки считаем, что ряд вопросов, ряд наиболее деликатных моментов должны обсуждаться именно на уровне лидеров", — сказал он.

Пресс-секретарь добавил, что украинский президент готов к такой встрече. В то же время для её проведения необходима соответствующая готовность и со стороны российского руководства.

Как к переговорам привлекут Европу

Европейские страны не будут входить в состав самой трехсторонней переговорной группы. Однако Украина будет координировать позиции с европейскими союзниками до и после встречи представителей Киева, Вашингтона и Москвы.

Тихий пояснил, что без участия Европы невозможно решить ряд важных вопросов, в частности, гарантии безопасности, обеспечение перемирия и восстановление Украины.

В то же время формат европейского представительства еще предстоит определить самим союзникам.

"Для нас главное, чтобы был соответствующий мандат, то есть чтобы каким бы ни было представительство, оно охватывало всю Европу, все европейское сообщество", — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, на данный момент ему ничего не известно о согласованном отдельном списке стран, которые будут представлять Европу. Также украинская сторона прорабатывает контакты министра иностранных дел Андрея Сибиги со странами формата E5. В него входят Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

Когда могут состояться переговоры в Абу-Даби

Окончательная дата встречи пока не определена. По словам Тихого, российская сторона настаивала на проведении переговоров после промежуточных выборов в США.

Украина, со своей стороны, хочет организовать встречу как можно скорее в ноябре. На сроки и место проведения также влияет ситуация на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь МИД отметил, что события в регионе могут повлиять на выбор места проведения переговоров. В то же время Киев продолжает готовиться к встрече.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на проведение трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией в Абу-Даби до 10 ноября. Украинская сторона настаивает на скорейшей встрече и готова обсуждать сложные вопросы, однако не согласится на мир любой ценой.

Также Новини.LIVE писали о том, что Владимир Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и обсудить самые сложные вопросы, в частности территориальные. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что переговоры на уровне президентов могут изменить ход мирного процесса.