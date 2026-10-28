Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры Украины, США и России в Абу-Даби могут состояться уже 10 ноября, после промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Украинская сторона настаивает на скорейшем проведении встречи и готова обсуждать даже чувствительные вопросы, однако не согласится на мир любой ценой.

Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому изданию The Sun, сообщает Новини.LIVE.

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По словам президента, изначально трехстороннюю встречу при посредничестве США планировали провести в конце ноября. Однако теперь переговоры могут состояться значительно раньше — уже 10 ноября. Киев предлагал организовать встречу еще в ближайшее воскресенье, однако ее проведение ожидается после американских выборов.

"Мы готовы говорить, мы готовы к переговорам в любом формате, мы даже готовы обсуждать любые темы, чувствительные для нас", — подчеркнул Зеленский.

При этом президент подчеркнул, что Украина не согласится на неприемлемые условия завершения войны.

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Глава государства заявил, что Соединенные Штаты должны оставаться беспристрастными посредниками, но в то же время осознавать, что именно Россия является агрессором.

"Если Соединенные Штаты, наш сильный партнер, понимают, что цель Путина — оккупировать нас и уничтожить нас, они не могут быть на стороне Путина", — заявил Зеленский.

Президент также сообщил, что американская сторона отложила запланированные переговоры в Брюсселе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По мнению главы государства, переключение внимания Вашингтона на другой регион может замедлить мирный процесс.

Зеленский подчеркнул, что для достижения прекращения огня необходимы постоянные дипломатические контакты и конкретные решения без длительных пауз.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский 28 октября прибыл в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Робом Йеттеном. Стороны планируют обсудить усиление украинской ПВО, оборонное и экономическое сотрудничество. В программе президента также встреча с бизнесом и аудиенция у короля Виллема-Александра.

Также Новини.LIVE писал, что Великобритания объявила о дополнительной финансовой поддержке Украины на 10 млрд фунтов. Из этой суммы 7 млрд направят на экономическую помощь в течение следующих трех лет, а еще 3 млрд — на экспортную поддержку преимущественно для поставок оружия.