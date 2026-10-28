Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі можуть відбутися вже 10 листопада, після проміжних виборів у Сполучених Штатах. Українська сторона наполягає на якнайшвидшому проведенні зустрічі та готова обговорювати навіть чутливі питання, однак не погодиться на мир за будь-яку ціну.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю британському виданню The Sun, повідомляє Новини.LIVE.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

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За словами президента, спочатку тристоронню зустріч за посередництва США планували провести наприкінці листопада. Однак тепер переговори можуть відбутися значно раніше — вже 10 листопада. Київ пропонував організувати зустріч ще найближчої неділі, проте її проведення очікується після американських виборів.

"Ми готові говорити, ми готові до переговорів у будь-якому форматі, ми навіть готові обговорювати будь-які теми, чутливі для нас", — наголосив Зеленський.

При цьому президент підкреслив, що Україна не погодиться на неприйнятні умови завершення війни.

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Глава держави заявив, що Сполучені Штати повинні залишатися неупередженими посередниками, але водночас усвідомлювати, що саме Росія є агресором.

"Якщо Сполучені Штати, наш сильний партнер, розуміють, що мета Путіна — окупувати нас і знищити нас, вони не можуть бути на боці Путіна", — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що американська сторона відклала заплановані переговори в Брюсселі через загострення ситуації на Близькому Сході.

На думку глави держави, зміщення уваги Вашингтона на інший регіон може сповільнити мирний процес.

Зеленський наголосив, що для досягнення припинення вогню необхідні постійні дипломатичні контакти та конкретні рішення без тривалих пауз.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський 28 жовтня прибув до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Робом Єттеном. Сторони планують обговорити посилення української ППО, оборонну та економічну співпрацю. У програмі президента також зустріч із бізнесом та аудієнція в короля Віллема-Александра.

Також Новини.LIVE писав, що Велика Британія оголосила про додаткову фінансову підтримку України на 10 млрд фунтів. Із цієї суми 7 млрд спрямують на економічну допомогу протягом наступних трьох років, а ще 3 млрд — на експортну підтримку переважно для постачання зброї.