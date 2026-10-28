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Головна Новини дня Зеленський прибув до Нідерландів для переговорів про ППО

Зеленський прибув до Нідерландів для переговорів про ППО

Ua ru
28 жовтня 2026 14:28
Зеленський прибув до Нідерландів на переговори з прем'єром і королем кадр з відео
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 жовтня, прибув із командою до Нідерландів для переговорів із прем'єр-міністром Робом Єттеном щодо подальшої підтримки України. Під час візиту сторони обговорять посилення української протиповітряної оборони, оборонну та економічну співпрацю, а також нові спільні ініціативи, спрямовані на зміцнення безпеки.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського.

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Владимир Зеленский
Володимир Зеленський після прибуття в Нідерланди. Фото: кадр з відео

Зустрічі Зеленського в Нідерландах

За словами президента, головною метою візиту є зміцнення двостороннього партнерства та розширення допомоги Україні.

Зокрема, під час переговорів із прем'єр-міністром Нідерландів планують обговорити оборонну співпрацю, посилення української ППО та економічні проєкти.

"Зміцнюємо наше партнерство й працюємо для більшого захисту України", — наголосив Зеленський.

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Окрім зустрічі з очільником нідерландського уряду, президент України проведе переговори з представниками українського та нідерландського бізнесу. Очікується обговорення можливостей поглиблення економічного співробітництва.

Також у програмі візиту передбачена аудієнція в короля Нідерландів Віллема-Александра.

Зеленський подякував Нідерландам за послідовну підтримку України та допомогу в захисті населення.

"Працюємо разом, щоб посилювати спільну безпеку", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Зеленський і Дональд Трамп мають спільну мету щодо завершення війни, але розходяться у поглядах на способи її досягнення. Президент України вважає, що українці краще за американців розуміють психологію Володимира Путіна та росіян.

Також Новини.LIVE писав, що Росія демонструє готовність до консультацій з Україною на рівні технічних груп. Сторони планують обговорювати обміни, деескалацію в енергетичній сфері, безпеку на морі та механізми завершення війни. Зеленський також заявив, що Україна зацікавлена у проведенні переговорів в Абу-Дабі до можливої зустрічі лідерів США, Китаю та РФ.

Володимир Зеленський Європейський союз переговори Нідерланди ППО
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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