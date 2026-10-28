Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 октября, прибыл с командой в Нидерланды для переговоров с премьер-министром Робом Йеттеном о дальнейшей поддержке Украины. Во время визита стороны обсудят усиление украинской противовоздушной обороны, оборонное и экономическое сотрудничество, а также новые совместные инициативы, направленные на укрепление безопасности.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского.

Реклама

Владимир Зеленский после прибытия в Нидерланды. Фото: кадр из видео

Встречи Зеленского в Нидерландах

По словам президента, главной целью визита является укрепление двустороннего партнерства и расширение помощи Украине.

В частности, во время переговоров с премьер-министром Нидерландов планируют обсудить оборонное сотрудничество, усиление украинской ПВО и экономические проекты.

"Укрепляем наше партнерство и работаем для усиления защиты Украины", — подчеркнул Зеленский.

Читайте также:

Помимо встречи с главой нидерландского правительства, президент Украины проведет переговоры с представителями украинского и нидерландского бизнеса. Ожидается обсуждение возможностей углубления экономического сотрудничества.

Также в программе визита предусмотрена аудиенция у короля Нидерландов Виллема-Александра.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за последовательную поддержку Украины и помощь в защите населения.

"Работаем вместе, чтобы укреплять общую безопасность", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Зеленский и Дональд Трамп имеют общую цель относительно завершения войны, но расходятся во взглядах на способы ее достижения. Президент Украины считает, что украинцы лучше американцев понимают психологию Владимира Путина и россиян.

Также Новини.LIVE писал, что Россия демонстрирует готовность к консультациям с Украиной на уровне технических групп. Стороны планируют обсуждать обмены, деэскалацию в энергетической сфере, безопасность на море и механизмы завершения войны. Зеленский также заявил, что Украина заинтересована в проведении переговоров в Абу-Даби до возможной встречи лидеров США, Китая и РФ.