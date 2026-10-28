Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

За словами глави держави Володимира Зеленського, наразі Москва демонструє серйозну готовність до участі в консультаціях у форматі технічних груп. Перелік питань для обговорення є доволі широким. Сторони мають намір розглянути конкретні кроки для зниження напруженості в енергетичній сфері, а також питання деескалації та забезпечення безпеки на морі.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Ризик нового розподілу світового порядку

Можливий спільний саміт за участю Сполучених Штатів Америки, Російської Федерації та Китаю викликає серйозні побоювання в українського керівництва. Президент Володимир Зеленський припускає, що на таких гіпотетичних переговорах ключовими темами стануть як близькосхідна криза, так і ситуація навколо України.

На переконання глави держави, цей формат несе пряму загрозу, оскільки може перетворитися на черговий глобальний перерозподіл сфер впливу між найпотужнішими геополітичними гравцями.

За словами Зеленського, українська сторона зацікавлена в тому, щоб раніше за будь-які перемовини лідерів США, КНР та РФ відбулася запланована зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах. Проведення консультацій в Абу-Дабі має стати пріоритетом, який дозволить зафіксувати позиції до ймовірної тристоронньої зустрічі.

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Водночас графік організації українських переговорів наразі поставлений на паузу. Як пояснив президент, процес сьогодні практично повністю залежить від Сполучених Штатів. Американські партнери змушені зосередитися на ситуації на Близькому Сході.

Попри це, як повідомив Володимир Зеленський, Кремль серйозно налаштований на роботу в межах технічних груп.

Сторони плануватимуть обміни, кроки для деескалації в енергетичному секторі та гарантування безпеки на морі. Крім того, на рівні технічних фахівців обговорюватимуть загальні механізми завершення війни та концепцію майбутньої зустрічі, яка вже проходитиме за участю безпосередніх лідерів.

Новини.LIVE повідомляв, що на півдні України уже триває наймасштабніше з 2022 року локальне перемир'я, яке діятиме до вечора 1 листопада. Режим тиші розпочався в ніч проти 27 жовтня в районі окупованих Олешок на Херсонщині в межах гуманітарної ініціативи Меланії Трамп.

Як підтвердив омбудсман Дмитро Лубінець, українські військові суворо дотримуються взятих зобов'язань для безпечного пропуску гуманітарної місії та допомоги цивільним.

На тлі південного перемир'я Дональд Трамп заявив про суттєвий прогрес Вашингтона у врегулюванні війни та анонсував швидкі прямі переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Водночас спроби європейських посередників вести конструктивний діалог із Москвою зайшли в глухий кут. Виявилось, що 90-хвилинна телефонна розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з очільником Кремля фактично провалилася, оскільки Путін замість обговорення миру знову звів розмову до псевдоісторії про правителів середньовічної Русі.