Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

По словам главы государства Владимира Зеленского, в настоящее время Москва демонстрирует серьезную готовность к участию в консультациях в формате технических групп. Перечень вопросов для обсуждения довольно широк. Стороны намерены рассмотреть конкретные шаги по снижению напряженности в энергетической сфере, а также вопросы деэскалации и обеспечения безопасности на море.

Об этом Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Реклама

Риск нового распределения мирового порядка

Возможный совместный саммит с участием Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации и Китая вызывает серьезные опасения у украинского руководства. Президент Владимир Зеленский предполагает, что на таких гипотетических переговорах ключевыми темами станут как ближневосточный кризис, так и ситуация вокруг Украины.

По мнению главы государства, этот формат представляет прямую угрозу, поскольку может превратиться в очередное глобальное перераспределение сфер влияния между самыми мощными геополитическими игроками.

По словам Зеленского, украинская сторона заинтересована в том, чтобы до начала любых переговоров лидеров США, КНР и РФ состоялась запланированная встреча в Объединенных Арабских Эмиратах. Проведение консультаций в Абу-Даби должно стать приоритетом, который позволит зафиксировать позиции перед возможной трехсторонней встречей.

Читайте также:

В то же время график организации украинских переговоров пока приостановлен. Как пояснил президент, процесс сегодня практически полностью зависит от Соединенных Штатов. Американские партнеры вынуждены сосредоточиться на ситуации на Ближнем Востоке.

Несмотря на это, как сообщил Владимир Зеленский, Кремль серьезно настроен на работу в рамках технических групп.

Стороны будут планировать обмены, шаги по деэскалации в энергетическом секторе и обеспечению безопасности на море. Кроме того, на уровне технических специалистов будут обсуждаться общие механизмы завершения войны и концепция будущей встречи, которая уже пройдет с участием непосредственных лидеров.

Новини.LIVE сообщали, что на юге Украины уже продолжается самое масштабное с 2022 года локальное перемирие, которое продлится до вечера 1 ноября. Режим тишины начался в ночь на 27 октября в районе оккупированных Олешек в Херсонской области в рамках гуманитарной инициативы Мелании Трамп.

Как подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец, украинские военные строго соблюдают взятые обязательства для безопасного пропуска гуманитарной миссии и оказания помощи гражданским лицам.

На фоне южного перемирия Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе Вашингтона в урегулировании войны и анонсировал скорые прямые переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В то же время попытки европейских посредников вести конструктивный диалог с Москвой зашли в тупик. Оказалось, что 90-минутный телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с главой Кремля фактически провалился, поскольку Путин вместо обсуждения мира вновь свел разговор к псевдоистории о правителях средневековой Руси.