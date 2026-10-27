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Головна Новини дня Лубінець: в Олешках розпочався режим тиші

Лубінець: в Олешках розпочався режим тиші

Ua ru
27 жовтня 2026 03:15
Лубінець заявив, що в Олешках розпочався режим припинення вогню facebook.com/dmytro.lubinets
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в ніч проти 27 жовтня в окупованих Олешках Херсонської області стартував режим тиші для гуманітарної місії. Він зазначив, що у українська сторона виконує своє домовленності та дотримується припинення вогню.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт омбудсмана.

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Режим тиші в Олешках розпочався

"Сьогодні в 3:00 за київським часом та 4:00 за московським, на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії, запроваджений режим припинення вогню", — заявив Лубінець у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що це відбувається у межах гуманітарної місії, яку українська сторона проводить спільно з уповноваженою з прав людини в РФ Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

"Сторони дотримуються домовленостей, які ми досягнули, як керівники переговорних груп, з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей", — йдеться у повідомленні.

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Паралельно у Міноборони Росії теж заявили, що розпочали дотримуватися режиму припинення вогню. Зауважимо, що напередодні Генштаб ЗСУ також анонсував, що з 03:00 запроваджується режим тиші.

Режим тиші в Олешках настав
Пост Лубінця. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, радник першої леді США Марк Бекмен заявив, що гуманітарну операцію в Олешках планують провести після початку припинення вогню 29 жовтня. За його словами, на виконання запланованих заходів може знадобитися від 5 до 7 днів.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може використати евакуацію цивільних з Олешок для пропаганди, а дії окупантів на шляхах виїзду можуть вплинути на те, куди зможуть дістатися місцеві жителі.

перемир'я Дмитро Лубінець війна в Україні припинення вогню Олешки
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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