Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розповів про ризики гуманітарної місії в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонської області. За його словами, Росія може використати евакуацію цивільних для пропаганди, а дії окупантів на шляхах виїзду можуть вплинути на те, куди зможуть дістатися місцеві жителі.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю для ТСН, передає Новини.LIVЕ.

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Як Росія може використати евакуацію з Олешок

Володимир Зеленський припустив, що російська сторона може вибірково розмінувати дороги, щоб жителі Олешок могли виїхати переважно в бік Росії, а не на підконтрольну Україні територію. Так Москва може спробувати використати їхній виїзд у власній пропаганді.

"Наші люди й суспільство повинні бути готові до того, що росіяни це подаватимуть так: "Ось ми бачимо тисячу людей, які дуже хочуть у Росію, а ось ці фашисти їх обстрілювали"", — сказав Зеленський.

Що потрібно для евакуації жителів Олешок

За словами президента, гуманітарна місія не обмежиться одним днем. Потрібно кілька днів, щоб представники гуманітарних місій змогли приїхати в район Олешок і провести необхідні заходи.

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Однією з головних перешкод залишаються заміновані дороги. Зеленський нагадав, що люди вже намагалися виїхати з міста та підривалися на вибухівці. Тому, за його словами, російська сторона має розмінувати шляхи, а Україна — отримати підтвердження, що ними можна безпечно користуватися.

До гуманітарної місії мають долучитися представники України, США та Росії. Зеленський повідомив, що доручив омбудсмену опрацювати питання можливої евакуації. Він також обговорив ситуацію зі Службою безпеки України та військовими.

Українській стороні потрібно з'ясувати, якими маршрутами зможуть виїхати цивільні та скільки людей вдасться вивезти. Важливо також розуміти, хто залишиться в районі Олешок після початку операції.

Зеленський назвав головну мету гуманітарної місії

"Головне — скільки людей заблокованих розблокувати, щоб вони жили", — заявив Зеленський.

За його словами, навіть якщо частина жителів не зможе одразу виїхати на підконтрольну Україні територію, пріоритетом має бути збереження їхнього життя. Він також додав, що Україна готова приймати евакуйованих громадян і надавати їм необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що Україна та Росія узгодили час початку режиму припинення вогню для гуманітарної місії в Олешках. Він має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Домовленості передбачають проведення гуманітарної операції та створення умов для евакуації цивільних.

Також Новини.LIVЕ повідомляли, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до жителів Олешок та українців, чиї рідні й близькі залишаються в місті. Він закликав передавати інформацію про людей, які потребують допомоги, зокрема літніх і маломобільних громадян.