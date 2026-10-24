Російська омбудсманка Яна Лантратова та Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Україна та Росія узгодили час початку режиму тиші для гуманітарної місії в Олешках. Припинення вогню має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Сторони також обговорили деталі попередніх домовленостей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Дмитра Лубінця у суботу, 24 жовтня.

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Лубінець і Лантратова узгодили час режиму тиші в Олешках

За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, він провів онлайн-зустріч із керівницею перемовної групи з російської сторони Яною Лантратовою. Сторони обговорили питання, пов’язані з гуманітарною місією в Олешках, та узгодили час початку припинення вогню.

Лубінець поінформував російську сторону, що режим тиші має розпочатися 27 жовтня о 03:00 за київським часом. Своєю чергою, Яна Лантратова повідомила, що з російського боку його встановлено на 04:00 за московським часом. Таким чином, час початку режиму тиші збігається.

"Як керівник перемовної групи з української сторони щойно провів онлайн зустріч із керівницею перемовної групи з російської сторони Яною Лантратовою. Мета — комунікація щодо гуманітарної місії в Олешках.

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Проінформував російську сторону, що припинення вогню відбудеться з 27 жовтня з 3:00 за київським часом. Російська уповноважена зі своєї сторони мені повідомила, про те ж саме, що з російської сторони режим тиші встановлений з 27 жовтня 4:00 за московським часом. Тобто однаковий час", — повідомив Дмитро Лубінець.

Що сторони обговорили під час зустрічі

Окремо сторони обговорили інші деталі, які були узгоджені заздалегідь. За словами Лубінця, вони обмінялися інформацією та перевірили, чи відповідає перебіг домовленостей попередньо напрацьованій угоді.

"Окремо проговорили інші деталі, які були заздалегідь узгоджені, обмінялися інформацією та переконалися що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою та обидві сторони виконують усі зобов'язання, які брали на себе. Робота триває. Надалі інформуватиму про перебіг домовленостей", — резюмував Лубінець.

Скриншот заяви Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 24 жовтня 2026 року Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість щодо гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Україна планує доставити мешканцям продукти й медикаменти, а також допомогти людям виїхати із зони бойових дій. Водночас російські військові замінували дороги в регіоні, що ускладнює проведення операції, тому Україна розраховує на американське посередництво.

Новини.LIVE повідомляли, що Віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно припинила голодування після розмови з омбудсманом Дмитром Лубінцем щодо гуманітарної кризи в окупованих Олешках. Лубінець повідомив їй про прогрес у підготовці гуманітарної операції та домовленості про локальне припинення вогню. Вони передбачають розмінування дороги до міста, доставлення гуманітарної допомоги та забезпечення безпечного виїзду цивільних.

Новини.LIVE писали, що 23 жовтня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ заявив про запровадження режиму припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Він діятиме з 03:00 27 жовтня за київським часом для проведення гуманітарної операції. Сили оборони України докладатимуть зусиль, щоб допомогти мешканцям міста та забезпечити їхню безпеку.