Зруйнована будівля в Олешках. Фото: Херсонська ОВА

Росія заявила про запровадження режиму тиші в районі Олешок із 04:00 27 жовтня у зв’язку з проведенням гуманітарної операції. Росіяни мають провести інженерну розвідку, зокрема розмінування маршрутів, а також забезпечити безпечний рух гуманітарної колони до Олешок для доставки вантажів соціального призначення.

Про це повідомляє Міноборони РФ, передає Новини.LIVE.

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Коли Росія заявила про початок режиму тиші в Олешках

Заявлена дата початку режиму тиші є на два дні раніше від терміну, про який раніше повідомляв Білий дім.

Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Перемир’я має забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготовку безпечної евакуації цивільного населення.

Ситуація в Олешках наразі на лівобережжі Херсонщини залишається критичною: цивільні мешканці потребують продуктів, питної води, ліків і медичної допомоги.

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За даними Білого дому, у місті переважно залишилися люди похилого віку, які потерпають від обмеженого електропостачання, військових атак і небезпеки через заміновані дороги.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Меланія Трамп повідомила про домовленість України та Росії щодо локального перемир’я в Олешках на Херсонщині, яке має розпочатися 29 жовтня. Режим тиші планують запровадити для доправлення гуманітарних вантажів і безпечного виїзду цивільних. За інформацією Білого дому, у місті переважно залишилися літні люди, яким бракує їжі, питної води, ліків і медичної допомоги.

Як повідомляли Новини.LIVE, омбудсман Дмитро Лубінець підтвердив домовленості України та Росії щодо гуманітарної місії в Олешках. Переговори з українського боку вів Лубінець, а з російського — Яна Лантратова.