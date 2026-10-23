Разрушенное здание в Олешках. Фото: Херсонская ОВА

Россия заявила о введении режима тишины в районе Олешек с 04:00 27 октября в связи с проведением гуманитарной операции. Россияне должны провести инженерную разведку, в частности разминирование маршрутов, а также обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в Олешки для доставки грузов социального назначения.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Новини.LIVE.

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Когда Россия объявила о начале режима тишины в Олешках

Заявленная дата начала режима тишины на два дня раньше срока, о котором ранее сообщал Белый дом.

Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Перемирие должно обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку безопасной эвакуации гражданского населения.

Ситуация в Олешках, расположенных на левом берегу Херсонской области, по-прежнему остается критической: мирные жители нуждаются в продуктах, питьевой воде, лекарствах и медицинской помощи.

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По данным Белого дома, в городе в основном остались пожилые люди, которые страдают от ограниченного электроснабжения, военных атак и опасности из-за заминированных дорог.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Мелания Трамп сообщила о договоренности Украины и России о локальном перемирии в Олешках в Херсонской области, которое должно начаться 29 октября. Режим тишины планируется ввести для доставки гуманитарных грузов и безопасного выезда гражданских лиц. По информации Белого дома, в городе в основном остались пожилые люди, которым не хватает еды, питьевой воды, лекарств и медицинской помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил договоренности Украины и России о гуманитарной миссии в Олешках. Переговоры с украинской стороны вел Лубинец, а с российской — Яна Лантратова.