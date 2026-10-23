Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня РФ заявила о прекращении огня в Олешках на два дня раньше

РФ заявила о прекращении огня в Олешках на два дня раньше

Ua ru
23 октября 2026 19:57
Россия объявила режим тишины в Олешках с 27 октября Херсонская ОВА
Разрушенное здание в Олешках. Фото: Херсонская ОВА

Россия заявила о введении режима тишины в районе Олешек с 04:00 27 октября в связи с проведением гуманитарной операции. Россияне должны провести инженерную разведку, в частности разминирование маршрутов, а также обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в Олешки для доставки грузов социального назначения.

Об этом сообщает Минобороны РФ, передает Новини.LIVE.

Реклама

Когда Россия объявила о начале режима тишины в Олешках

Заявленная дата начала режима тишины на два дня раньше срока, о котором ранее сообщал Белый дом.

РФ заявила о прекращении огня в Олешках на два дня раньше - фото 1
Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Перемирие должно обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовку безопасной эвакуации гражданского населения.

Ситуация в Олешках, расположенных на левом берегу Херсонской области, по-прежнему остается критической: мирные жители нуждаются в продуктах, питьевой воде, лекарствах и медицинской помощи.

Читайте также:

По данным Белого дома, в городе в основном остались пожилые люди, которые страдают от ограниченного электроснабжения, военных атак и опасности из-за заминированных дорог.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Мелания Трамп сообщила о договоренности Украины и России о локальном перемирии в Олешках в Херсонской области, которое должно начаться 29 октября. Режим тишины планируется ввести для доставки гуманитарных грузов и безопасного выезда гражданских лиц. По информации Белого дома, в городе в основном остались пожилые люди, которым не хватает еды, питьевой воды, лекарств и медицинской помощи.

Как сообщали Новини.LIVE, омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил договоренности Украины и России о гуманитарной миссии в Олешках. Переговоры с украинской стороны вел Лубинец, а с российской — Яна Лантратова.

эвакуация Херсонская область перемирие война в Украине режим тишины Олешки
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации