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Главная Новости дня Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках для эвакуации мирных жителей: Белый дом

Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках для эвакуации мирных жителей: Белый дом

Ua ru
23 октября 2026 16:32
Мелания Трамп объявила о перемирии в Олешках с 29 октября
Срочная новость

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в городе Олешки в Херсонской области. Оно должно начаться 29 октября, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить безопасную эвакуацию мирных жителей. Процесс эвакуации и оказания помощи будет сопровождать американская медиаорганизация.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Новини.LIVE

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Договоренность о перемирии в Олешках

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Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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