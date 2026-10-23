Мелания Трамп объявила о перемирии в Олешках с 29 октября

Украина и РФ договорились о прекращении огня в Олешках для эвакуации мирных жителей: Белый дом
Ua ru
23 октября 2026 16:32
Срочная новость
Первая леди США Мелания Трамп заявила, что Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в городе Олешки в Херсонской области. Оно должно начаться 29 октября, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить безопасную эвакуацию мирных жителей. Процесс эвакуации и оказания помощи будет сопровождать американская медиаорганизация.
Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Новини.LIVE
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Договоренность о перемирии в Олешках
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