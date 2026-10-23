Мелания Трамп объявила о перемирии в Олешках с 29 октября

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Первая леди США Мелания Трамп заявила, что Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня в городе Олешки в Херсонской области. Оно должно начаться 29 октября, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить безопасную эвакуацию мирных жителей. Процесс эвакуации и оказания помощи будет сопровождать американская медиаорганизация.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, передает Новини.LIVE

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Договоренность о перемирии в Олешках

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