Меланія Трамп заявила про перемир’я в Олешках з 29 жовтня

Термінова новина

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що Росія та Україна погодилися на локальне припинення вогню в місті Олешки на Херсонщині. Воно має розпочатися 29 жовтня, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати безпечну евакуацію цивільних мешканців. Процес евакуації та надання допомоги супроводжуватиме американська медіаорганізація.

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає Новини.LIVE

Реклама

Домовленість щодо перемир’я в Олешках

Новина доповнюється...