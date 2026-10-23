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Головна Новини дня Україна та РФ погодилися на припинення вогню в Олешках для евакуації цивільних: Білий дім

Україна та РФ погодилися на припинення вогню в Олешках для евакуації цивільних: Білий дім

Ua ru
23 жовтня 2026 16:32
Меланія Трамп заявила про перемир’я в Олешках з 29 жовтня
Термінова новина

Перша леді США Меланія Трамп заявила, що Росія та Україна погодилися на локальне припинення вогню в місті Олешки на Херсонщині. Воно має розпочатися 29 жовтня, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати безпечну евакуацію цивільних мешканців. Процес евакуації та надання допомоги супроводжуватиме американська медіаорганізація.

Про це йдеться в заяві Білого дому, передає Новини.LIVE

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Домовленість щодо перемир’я в Олешках

Новина доповнюється...

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Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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