Голова парламентської фракції Слуга народу. Фото: sluga-narodu.com

Гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області обговорювали під час переговорів української делегації зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом в Осло. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Таку інформацію він повідомив в коментарі РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Реклама

Арахамія анонсував новини щодо Олешок

За словами нардепа, наступного тижня можуть з'явитися позитивні новини щодо ситуації в місті.

"Ми вчора це обговорювали, і наступного тижня вже має з'явитися якась хороша новина", — сказав Арахамія.

Водночас подробиць щодо можливих рішень він не повідомив. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Осло публічно не згадував про ситуацію в Олешках.

Читайте також:

В окупованому місті триває гуманітарна криза. Місцеві жителі стикаються з нестачею продуктів харчування, води та медикаментів. Постачання ускладнене, у місті немає електроенергії та газу.

Додаткову небезпеку становлять заміновані дороги й обстріли. Україна намагається передавати гуманітарну допомогу місцевим жителям за допомогою дронів.

Як повідомляли Новини.LIVE, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування. Вона хотіла привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках.

Як повідомляли Новини.LIVE, тимчасово повірений у справах України в США Денис Сєнік порівняв ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині з Голодомором 1932–1933 років. За його словами, російські військові заходять до будинків місцевих жителів і силою забирають у них їжу.