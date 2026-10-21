Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Переговори з Віткоффом: Арахамія анонсував хороші новини щодо Олешок

Переговори з Віткоффом: Арахамія анонсував хороші новини щодо Олешок

Ua ru
21 жовтня 2026 19:02
Ситуація в Олешках: Арахамія анонсував хороші новини на наступний тиждень sluga-narodu.com
Голова парламентської фракції Слуга народу. Фото: sluga-narodu.com

Гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках Херсонської області обговорювали під час переговорів української делегації зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом в Осло. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія

Таку інформацію він повідомив в коментарі РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Реклама

Арахамія анонсував новини щодо Олешок

За словами нардепа, наступного тижня можуть з'явитися позитивні новини щодо ситуації в місті.

"Ми вчора це обговорювали, і наступного тижня вже має з'явитися якась хороша новина", — сказав Арахамія.

Водночас подробиць щодо можливих рішень він не повідомив. Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в Осло публічно не згадував про ситуацію в Олешках.

Читайте також:

В окупованому місті триває гуманітарна криза. Місцеві жителі стикаються з нестачею продуктів харчування, води та медикаментів. Постачання ускладнене, у місті немає електроенергії та газу.

Додаткову небезпеку становлять заміновані дороги й обстріли. Україна намагається передавати гуманітарну допомогу місцевим жителям за допомогою дронів.

Як повідомляли Новини.LIVE, віцепрезидентка Європейського парламенту Піна Пічерно оголосила голодування. Вона хотіла привернути увагу міжнародної спільноти до гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках.

Як повідомляли Новини.LIVE, тимчасово повірений у справах України в США Денис Сєнік порівняв ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині з Голодомором 1932–1933 років. За його словами, російські військові заходять до будинків місцевих жителів і силою забирають у них їжу. 

гуманітарна допомога Херсонська область окупація війна в Україні Олешки
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації