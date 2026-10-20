Тимчасово повірений у справах України в США Денис Сєнік. Фото: facebook.com/denys.sienik

Тимчасово повірений у справах України в США Денис Сєнік заявив, що ситуація в окупованих Олешках нагадує йому Голодомор 1932–1933 років. За його словами, російські військові заходять у будинки та силою забирають їжу в місцевих жителів. Дипломат наголосив, що такі дії Росії становлять загрозу не лише для України, а й для інших країн.

Про це Сєнік сказав під час спільного брифінгу посольств України та Норвегії у США, присвяченого ситуації в Олешках, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Сєнік порівняв ситуацію в Олешках із Голодомором

"Ситуація в Олешках нагадує мені те, що я читав у книжках і статтях про Голодомор, геноцид українців у 1932–1933 роках", — зазначив він.

За словами представника України, особливо жахливими є випадки, коли російські окупанти вриваються до будинків і силою забирають у місцевих жителів їжу.

Він провів паралель із діями радянської влади за часів Йосипа Сталіна, коли під час Голодомору українці масово втрачали життя.

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Сєнік наголосив, що злочини Росії на окупованих територіях мають стати попередженням для міжнародної спільноти. На його думку, росіяни можуть застосовувати подібні методи й за межами України.

Як повідомляли Новини.LIVE, в окупованих Олешках на Херсонщині гуманітарна ситуація продовжує погіршуватися. За даними начальниці Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, близько двох тисяч людей залишаються без стабільного доступу до води та їжі, а також не мають можливості безпечно виїхати з міста.

Як повідомляли Новини.LIVE, заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков заявив, що міжнародний розголос може вплинути на рішення Росії щодо відкриття гуманітарного коридору для евакуації жителів Олешок. За його словами, спроби домовитися про евакуацію тривають уже понад рік, однак конкретних результатів досі немає.