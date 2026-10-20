Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник. Фото: facebook.com/denys.sienik

Временно поверенный по делам Украины в США Денис Сеник заявил, что ситуация в оккупированных Олешках напоминает ему Голодомор 1932-1933 годов. По его словам, российские военные заходят в дома и силой забирают еду у местных жителей. Дипломат подчеркнул, что такие действия России представляют угрозу не только Украине, но и другим странам.

Об этом Сеник сказал во время совместного брифинга посольств Украины и Норвегии в США, посвященного ситуации в Олешках, передает журналисту Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Реклама

Сеник сравнил ситуацию в Олешках с Голодомором

"Ситуация в Олешках напоминает мне то, что я читал в книгах и статьях о Голодоморе, геноциде украинцев в 1932–1933 годах", — отметил он.

По словам представителя Украины, особенно ужасными являются случаи, когда российские оккупанты врываются в дома и силой отбирают у местных жителей еду.

Он провел параллель с действиями советской власти во времена Иосифа Сталина, когда во время Голодомора украинцы массово гибли.

Читайте также:

Сеник подчеркнул, что преступления России на оккупированных территориях должны стать предупреждением для международного сообщества. По его мнению, россияне могут применять подобные методы и за пределами Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, в оккупированных Олешках в Херсонской области гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. По данным главы Олешковской городской военной администрации Татьяны Гасаненко, около двух тысяч человек остаются без стабильного доступа к воде и еде, а также не имеют возможности безопасно выехать из города.

Как сообщали Новини.LIVE, заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что международный резонанс может повлиять на решение России об открытии гуманитарного коридора для эвакуации жителей Олешек. По его словам, попытки договориться об эвакуации продолжаются уже более года, однако конкретных результатов до сих пор нет.