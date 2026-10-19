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Главная Новости дня Херсонская ОВА: международное давление может заставить РФ открыть коридор из Олешек

Херсонская ОВА: международное давление может заставить РФ открыть коридор из Олешек

Ua ru
19 октября 2026 17:41
Эксклюзив
Эвакуация из Олешек: как международное давление может повлиять на РФ 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"
Город Олешки в Херсонской области, разрушенный в результате атак РФ. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты "Борисфен"

Международный резонанс может повлиять на решение России об эвакуации жителей Олешек. Предыдущие попытки организовать эвакуацию не дали результатов. В то же время возможность открытия гуманитарного коридора остается лишь предположением.

Об этом в эфире День.LIVE заявил заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Александр Толоконников.

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Что известно о возможной эвакуации жителей Олешек

По словам Александра Толоконникова, разговоры о возможных договоренностях по поводу эвакуации продолжаются уже более года. Почти четыре месяца назад на левом берегу Днепра уже составляли списки жителей, однако это не привело к конкретному результату.

Представитель Херсонской ОВА подчеркнул, что не считает сами заявления о возможных договоренностях подтверждением предстоящей эвакуации. Он объяснил свое недоверие предыдущим опытом и отметил, что поверит в результат только тогда, когда эвакуация действительно состоится.

"Мы уже собирали на левом берегу списки людей почти 4 месяца назад, собирали списки, и ни к чему это не привело. Поэтому я не поверю, пока это не произойдет", — сказал Толоконников.

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Как международное давление может повлиять на ситуацию

Толоконников предположил, что международный резонанс вокруг ситуации в Олешках может способствовать её разрешению. По его мнению, внимание международного сообщества может дойти до российского диктатора Путина, который, возможно, не захочет столкнуться с дополнительной критикой.

Представитель Херсонской ОВА также упомянул о "важных контрактах России с другим полушарием". Он предположил, что этот фактор вместе с международным давлением может повлиять на ситуацию, однако подчеркнул, что не знает, действительно ли это поможет добиться эвакуации.

В то же время Толоконников призвал сосредоточиться на подтвержденных результатах, а не на сообщениях о возможных будущих договоренностях.

Новини.LIVE сообщали, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина и Россия согласовывают последние детали эвакуации гражданских лиц из Олешковской общины в Херсонской области. Стороны обсуждают обеспечение режима тишины и вывоз всех желающих на подконтрольную Украине территорию. По словам омбудсмена, на этих территориях могут оставаться около 6 тысяч гражданских лиц, в том числе до 200 детей.

Новини.LIVE сообщали, что эвакуация жителей Олешек и прилегающих населенных пунктов Херсонской области остается одним из приоритетов украинской стороны. Омбудсмен подчеркнул, что переговоры с российской стороной по поводу эвакуации продолжаются ежедневно, несмотря на сложности с доступом к оккупированным территориям.

эвакуация Херсонская область война в Украине Россия ВОТ Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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