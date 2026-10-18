Лубинец: еженедельно эвакуируем украинцев с ВОТ
Украина продолжает эвакуировать граждан с временно оккупированных территорий. Организовать выезд оттуда сложно, поскольку украинские государственные органы не имеют свободного доступа к оккупированным территориям. Одним из приоритетных направлений работы в настоящее время является эвакуация жителей Олешок и прилегающих населенных пунктов Херсонской области.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в воскресенье, 18 октября, пишет Новини.LIVE.
Лубинец о выезде из зоны оккупации
По словам Дмитрия Лубинца, когда люди обращаются в Офис Уполномоченного по правам человека, каждую ситуацию рассматривают отдельно. Представители Офиса проверяют документы, ищут маршрут для выезда и договариваются с российской стороной.
Омбудсмен отметил, что помощь оказывается детям, пожилым людям и маломобильным гражданам. Также ищутся возможности для эвакуации людей, у которых нет необходимых документов или в отношении которых оккупанты возбудили уголовное дело.
"Помогаем детям, пожилым людям, маломобильным гражданам. Ищем выход даже в тех случаях, когда у человека нет необходимых документов или оккупанты возбудили против него уголовное дело", — пояснил Лубинец.
Лубинец о ситуации в Олешках
По словам омбудсмена, в настоящее время значительная часть усилий направлена на эвакуацию из Олешек и прилегающих населенных пунктов Херсонской области. По оценке Лубинеца,там могут оставаться около 6 тысяч гражданских лиц, в том числе детей.
Уполномоченный ВРУ по правам человека подчеркнул, что переговоры об эвакуации людей ведутся ежедневно.
Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что через Беларусь с временно оккупированных территорий уже удалось вернуть более тысячи украинцев. Маршрут работает с 2025 года, а единственный пункт пересечения границы с украинской стороны расположен на Волыни. Для эвакуации сложных категорий граждан, в частности маломобильных, больных и пожилых людей, ведутся переговоры и привлекается помощь Международного комитета Красного Креста.
Новини.LIVE также сообщали, что Папа Римский Лев XIV призвал Владимира Путина разрешить гуманитарную эвакуацию мирных жителей из оккупированных Олешек в Херсонской области. Он также попросил обеспечить доставку в город продуктов питания и медикаментов.