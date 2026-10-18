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Главная Новости дня Лубинец: еженедельно эвакуируем украинцев с ВОТ

Лубинец: еженедельно эвакуируем украинцев с ВОТ

Ua ru
18 октября 2026 19:59
Лубинец рассказал об эвакуации из оккупации и ситуации в Олешках facebook.com/dmytro.lubinets
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Украина продолжает эвакуировать граждан с временно оккупированных территорий. Организовать выезд оттуда сложно, поскольку украинские государственные органы не имеют свободного доступа к оккупированным территориям. Одним из приоритетных направлений работы в настоящее время является эвакуация жителей Олешок и прилегающих населенных пунктов Херсонской области.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в воскресенье, 18 октября, пишет Новини.LIVE.

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Лубинец о выезде из зоны оккупации

По словам Дмитрия Лубинца, когда люди обращаются в Офис Уполномоченного по правам человека, каждую ситуацию рассматривают отдельно. Представители Офиса проверяют документы, ищут маршрут для выезда и договариваются с российской стороной.

Омбудсмен отметил, что помощь оказывается детям, пожилым людям и маломобильным гражданам. Также ищутся возможности для эвакуации людей, у которых нет необходимых документов или в отношении которых оккупанты возбудили уголовное дело.

"Помогаем детям, пожилым людям, маломобильным гражданам. Ищем выход даже в тех случаях, когда у человека нет необходимых документов или оккупанты возбудили против него уголовное дело", — пояснил Лубинец.

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Лубинец о ситуации в Олешках

По словам омбудсмена, в настоящее время значительная часть усилий направлена на эвакуацию из Олешек и прилегающих населенных пунктов Херсонской области. По оценке Лубинеца,там могут оставаться около 6 тысяч гражданских лиц, в том числе детей.

Уполномоченный ВРУ по правам человека подчеркнул, что переговоры об эвакуации людей ведутся ежедневно.

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Скриншот сообщения Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что через Беларусь с временно оккупированных территорий уже удалось вернуть более тысячи украинцев. Маршрут работает с 2025 года, а единственный пункт пересечения границы с украинской стороны расположен на Волыни. Для эвакуации сложных категорий граждан, в частности маломобильных, больных и пожилых людей, ведутся переговоры и привлекается помощь Международного комитета Красного Креста.

Новини.LIVE также сообщали, что Папа Римский Лев XIV призвал Владимира Путина разрешить гуманитарную эвакуацию мирных жителей из оккупированных Олешек в Херсонской области. Он также попросил обеспечить доставку в город продуктов питания и медикаментов.

эвакуация Херсонская область Дмитрий Лубинец оккупация омбудсмен ВОТ Олешки
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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