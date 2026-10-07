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Главная Новости дня Лубинец: более тысячи украинцев вернули из зоны оккупации через Беларусь

Лубинец: более тысячи украинцев вернули из зоны оккупации через Беларусь

Ua ru
7 октября 2026 23:57
Эксклюзив
Лубинец: более тысячи украинцев вернулись из зоны оккупации через Беларусь
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Более тысячи граждан Украины удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий через канал возвращения, проходящий через Беларусь. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что маршрут работает с 2025 года, а с украинской стороны единственный пункт пересечения расположен в Волынской области.

Об этом Дмитрий Лубинец заявил в эфире День.LIVE.

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Как эвакуируют украинцев из оккупированных территорий через Беларусь

По словам Лубинеца, в 2025 году между Украиной и Беларусью начал работать единственный пункт пересечения границы. Он находится в Волынской области.

Как отмечает Лубинец, ежедневно по этому маршруту возвращаются граждане Украины. Отдельно ведутся переговоры по сложным случаям, в частности по возвращению задержанных людей, а также по эвакуации маломобильных, больных и пожилых людей.

"Кроме того, мы ведем переговоры о возвращении таких сложных случаев. Например, у нас уже есть положительное решение, когда граждан Украины даже временно задерживали. Мы вели переговоры, и их отпускали", — сказал Лубинец.

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В эвакуации маломобильных граждан помогает Международный комитет Красного Креста. В частности, организация оказывает техническую помощь и обеспечивает сопровождение людей.

"С момента открытия этого, так сказать, окна для эвакуации нам удалось силами нашего ведомства эвакуировать уже более тысячи граждан Украины", — заявил Лубинец.

Лубинец рассказал о сложных случаях эвакуации

По словам омбудсмена, среди случаев, с которыми работало его ведомство, были задержания несовершеннолетних украинцев Россией. В частности, Лубинец рассказал о подростке, которого РФ задержала и обвинила в возможной террористической деятельности.

По словам омбудсмена, парень проявлял проукраинскую позицию, и, как считает Лубинец, именно из-за этого его задержали. После переговоров украинской стороне удалось добиться его освобождения и доставки в место, где проживает его семья.

Лубинец призвал обращаться за помощью

Омбудсмен призвал граждан Украины, нуждающихся в помощи с выездом с временно оккупированных территорий, обращаться в Офис омбудсмена.

Сделать это можно через горячую линию 1678 или отправив обращение в электронной форме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Казахстане задержали украинку, которая приехала забрать своего несовершеннолетнего внука. Дмитрий Лубинец заявил, что женщину задержали по запросу России, где против неё было возбуждено дело ещё в 2023 году.

Также Новини.LIVE сообщали, что , по словам Лубинеца, украинская сторона соглашалась на различные сценарии, чтобы помочь мирным жителям покинуть оккупированные Олешки. Однако, несмотря на постоянный контакт с российской стороной, договоренности так и не были реализованы.

граница эвакуация Беларусь Дмитрий Лубинец оккупация
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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