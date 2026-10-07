Лубінець: більше тисячі українців повернули з окупації через Білорусь

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Понад тисячу громадян України вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій через канал повернення, який проходить через Білорусь. Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що маршрут працює з 2025 року, а з українського боку єдиний пункт перетину розташований у Волинській області.

Про це Дмитро Лубінець заявив в ефірі День.LIVE.

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Як українців евакуюють з окупації через Білорусь

За словами Лубінця, у 2025 році між Україною та Білоруссю почав працювати єдиний пункт перетину кордону. Він знаходиться у Волинській області.

Як зазначає Лубінець, щодня через цей маршрут повертаються громадяни України. Окремо ведуться переговори щодо складних випадків, зокрема повернення людей, яких затримали, а також евакуації маломобільних, хворих і літніх людей.

"Додатково, ми ведемо перемовини щодо повернення таких складних випадків. Наприклад, у нас є вже позитивне вирішення, коли громадян України було навіть тимчасово затримано. Ми проводили перемовини і їх відпускали", — сказав Лубінець.

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Для евакуації маломобільних громадян допомагає Міжнародний комітет Червоного Хреста. Зокрема, організація надає технічну допомогу та забезпечує супровід людей.

"З моменту відкриття цього вікна, я так скажу, евакуації, нам вдалося з силами нашої інституції вже евакуювати більш ніж тисячу громадян України", — заявив Лубінець.

Лубінець розповів про складні випадки евакуації

За словами омбудсмана, серед випадків, із якими працювала його інституція, були затримання неповнолітніх українців Росією. Зокрема, Лубінець розповів про підлітка, якого РФ затримала та звинуватила у можливій терористичній діяльності.

За словами омбудсмана, хлопець проявляв проукраїнську позицію, і, як вважає Лубінець, саме через це його затримали. Після переговорів українській стороні вдалося домогтися його звільнення та доправлення до місця, де проживає його сім’я.

Лубінець закликав звертатися по допомогу

Омбудсман закликав громадян України, які потребують допомоги з виїздом із тимчасово окупованих територій, звертатися до Офісу омбудсмана.

Зробити це можна через гарячу лінію 1678 або надіслати звернення в електронній формі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Казахстані затримали українку, яка приїхала забрати свого неповнолітнього онука. Дмитро Лубінець заявив, що, жінку затримали за запитом Росії, де проти неї була порушена справа ще у 2023 році.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за словами Лубінця, українська сторона погоджувалася на різні сценарії, аби допомогти цивільним залишити окуповані Олешки. Проте, незважаючи на постійний контакт з російською стороною, домовленості так і не були реалізовані.