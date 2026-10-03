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Головна Новини дня Лубінець звернувся до омбудсмана Казахстану через затримання українки

Лубінець звернувся до омбудсмана Казахстану через затримання українки

Ua ru
3 жовтня 2026 14:18
Лубінець закликав Казахстан не видавати РФ затриману українку
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

У Казахстані затримали громадянку України Любов Рожанську, яка приїхала забрати свого неповнолітнього онука та повернути його в Україну. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, жінку затримали за запитом Росії, а сама справа проти неї була порушена РФ ще у 2023 році.

Про це Дмитро Лубінець написав у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Омбудсман звернувся до омбудсмана Казахстану

За словами Лубінця, Рожанську могли навмисно виманити до Казахстану. "Нові" родичі дитини в Росії, як стверджує омбудсман, виходили з нею на зв’язок і намагалися переконати її самостійно приїхати за онуком.

Жінка приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готувалися до її затримання. Наразі РФ домагається її видачі.

Лубінець заявив, що звернувся до омбудсмана Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити екстрадиції, видачі чи примусового переміщення Рожанської до Росії.

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Також український омбудсман наполягає на перевірці умов тримання жінки під вартою та правових підстав її затримання. Він закликав забезпечити доступ до неї дипломатичних і консульських представників України та адвоката.

Жінка їхала за українською дитиною

За наявною інформацією, мати хлопчика ще у 2021 році вивезла його до Росії. У 2022 році вона та дитина отримали російське громадянство.

Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу. Рожанська приїхала, щоб забрати онука та повернути його в Україну.

Лубінець закликав родичів українських дітей, які перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях, не намагатися самостійно забирати їх. За його словами, такі поїздки можуть створювати додаткові ризики для родичів та ускладнювати повернення дітей.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 25 вересня Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій та через інші країни ще 21 громадянина. Серед них — три родини з Херсонщини та двоє малолітніх дітей, а загалом безпосередньо з окупації евакуювали 17 людей.

Також Новини.LIVE писав, що Україні вдалося повернути 2590 дітей із тимчасово окупованих територій та Росії. Водночас понад 20 тисяч українських дітей офіційно підтверджені як депортовані або примусово переміщені Росією.

Казахстан дитина Дмитро Лубінець екстрадиція затримання
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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