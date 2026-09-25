Лубінець повідомив про повернення 21 українця з окупації

Українців повернули з окупованих територій. Фото: Офіс омбудсмена України

В Україну вдалося повернути 21 громадянина, серед яких родини з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Безпосередньо з окупованих територій евакуювали 17 людей, ще четверо повернулися через інші країни.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Реклама

Українців доставили з ТОТ. Фото: Офіс омбудсмена України

З окупації повернули родини з Херсонщини

Серед евакуйованих — три родини з Херсонської області, які за роки російської окупації разом переживали обстріли та тривалі відключення електроенергії.

Серед повернутих є люди з інвалідністю, які потребують додаткової допомоги. Після евакуації родинам надали спільне житло, щоб вони могли залишатися поруч і надалі підтримувати одне одного.

Загалом безпосередньо з тимчасово окупованих територій вдалося вивезти 17 українців.

Читайте також:

Ще одну родину вивезли через Грузію та Молдову

Окремо вдалося повернути родину, яка виїжджала через територію інших держав. Йдеться про чоловіка, його батька та двох малолітніх доньок, які дісталися України через Грузію та Молдову.

За інформацією Лубінця, родина зазнала переслідувань після затримання матері дівчат через її проукраїнську позицію. Жінку засудили до тривалого ув'язнення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія засудили проведення Росією виборів до Держдуми на тимчасово окупованих територіях України. У спільній заяві країни назвали голосування порушенням суверенітету України та Статуту ООН.

Також Новини.LIVE розповідав, що за перші вісім місяців 2026 року з тимчасово окупованих територій виїхали близько 9800 українців.