Лубинец сообщил о возвращении 21 украинца из зоны оккупации

Украинцев вернули с оккупированных территорий. Фото: Офис омбудсмена Украины

В Украину удалось вернуть 21 гражданина, среди которых семьи с временно оккупированной части Херсонской области. Непосредственно с оккупированных территорий эвакуировали 17 человек, еще четверо вернулись через другие страны.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Украинцев доставили с ВОТ. Фото: Офис омбудсмена Украины

Из оккупации вернули семьи из Херсонской области

Среди эвакуированных — три семьи из Херсонской области, которые за годы российской оккупации вместе переживали обстрелы и длительные отключения электроэнергии.

Среди вернувшихся есть люди с инвалидностью, которые нуждаются в дополнительной помощи. После эвакуации семьям предоставили совместное жилье, чтобы они могли оставаться рядом и продолжать поддерживать друг друга.

Всего непосредственно с временно оккупированных территорий удалось вывезти 17 украинцев.

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Еще одну семью вывезли через Грузию и Молдову

Отдельно удалось вернуть семью, которая выезжала через территорию других государств. Речь идет о мужчине, его отце и двух малолетних дочерях, которые добрались до Украины через Грузию и Молдову.

По информации Лубинца, семья подверглась преследованиям после задержания матери девочек из-за ее проукраинской позиции. Женщину приговорили к длительному заключению.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Австралия, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Великобритания осудили проведение Россией выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. В совместном заявлении страны назвали голосование нарушением суверенитета Украины и Устава ООН.

Также Новини.LIVE рассказывал, что за первые восемь месяцев 2026 года с временно оккупированных территорий выехали около 9800 украинцев.