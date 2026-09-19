Лубінець: з Росії та ТОТ вдалося повернути 2590 дітей

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Україні вдалося повернути 2 590 дітей із тимчасово окупованих територій та Росії. Водночас понад 20 тисяч українських дітей офіційно підтверджено як депортованих або примусово переміщених Росією. Дмитро Лубінець наголосив на необхідності посилювати тиск на РФ та встановлювати всіх причетних до злочинів проти українських дітей.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у суботу, 19 вересня, інформує Новини.LIVE.

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Лубінець про санкції США за викрадення українських дітей

Дмитро Лубінець зазначив, що США розширили санкційні підстави для осіб, причетних до тяжких порушень прав людини в Україні. Серед них — примусове переміщення, незаконне утримання, насильницькі зникнення, примусова депортація дітей та катування.

Омбудсмен переконаний, що санкції є дієвим інструментом тиску на Росію, а цей тиск має посилюватися.

Лубінець подякував президенту США Дональду Трампу та першій леді Меланії Трамп за це рішення. Він зазначив, що Меланія Трамп говорить про повернення українських дітей та розуміє дії Росії щодо них — депортацію, примусове переміщення, утримання і спроби позбавити дітей зв’язку з Україною.

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За словами Лубінця, за сприяння першої леді США вже повернулися 30 дітей.

"Вдячний Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за це рішення, а також Першій леді Меланії Трамп. Вона не лише говорить про повернення українських дітей, а й чітко розуміє, що Росія робить із ними: депортує, примусово переміщує, утримує та намагається позбавити їх зв’язку з Україною. За її сприяння вже повернулися 30 дітей", — зазначив Лубінець.

Скільки українських дітей вдалося повернути

Омбудсман повідомив, що загалом Україні вдалося повернути 2 590 дітей із тимчасово окупованих територій та Росії.

Водночас понад 20 тисяч українських дітей офіційно підтверджено як депортованих або примусово переміщених Росією.

Лубінець закликав встановити всіх причетних

За словами Лубінця, за злочинами проти українських дітей стоїть ціла система. Він наголосив на необхідності продовжувати розслідування та встановлювати всіх причетних — не лише окремих виконавців, а й державні структури, організації та великий російський бізнес.

Зокрема, омбудсман заявив, що "Газпром" фінансував вивезення українських дітей до Росії.

"За цими злочинами стоїть ціла система. Тому маємо продовжувати розслідування та встановлювати всіх причетних — не лише окремих виконавців, а й державні структури, організації та великий російський бізнес, які забезпечують злочини проти українських дітей. Зокрема, "Газпром" фінансував вивезення українських дітей до Росії", — заявив Уповноважений ВРУ з прав людини.

Омбудсман також закликав притягнути до відповідальності всіх причетних та подякував США за посилення тиску на Росію.

Скриншот повідомлення Дмитра Лубінця/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 19 вересня 2026 року з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію повернули ще 15 громадян України. Серед евакуйованих — 96-річна жінка, її донька та зять, які жили в окупації під обстрілами та з нестачею продуктів. Після повернення українцям допомагають відновити документи, а також отримати необхідну медичну й соціальну допомогу.

Новини.LIVE також писали, що у липні 2026 року Дмитро Лубінець заявив, що Росія могла незаконно вивезти значно більше українських дітей, ніж вдалося підтвердити. На той момент документально підтверджено понад 20 тисяч таких випадків. Омбудсман також повідомив, що РФ продовжує вивозити українських дітей із тимчасово окупованих територій.