Повернення українців з ТОТ: на підконтрольну територію виїхала нова група

Україна повернула людей з окупації. Фото: Офіс омбудсмена України

Ще 15 громадян України повернули з тимчасово окупованих територій на підконтрольну Україні територію. Найстаршій людині серед евакуйованих виповнилося 96 років, а наймолодшій — 49.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає портал Новини.LIVE.

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З окупації повернули 96-річну жінку

Серед евакуйованих опинилася 96-річна жінка із Залізного Порту на Херсонщині, її донька та зять. Родина жила під обстрілами, з перебоями з електропостачанням та нестачею продуктів.

Літня жінка потребувала постійної допомоги, а її зять пересувався з апаратом Ілізарова. Самостійно виїхати вони не могли. На підконтрольній Україні території на родину чекав онук, який тепер зможе піклуватися про близьких.

"Тепер ця довга й важка дорога позаду. Родина — у безпеці, а він нарешті поруч зі своїми рідними та може про них піклуватися", — розповів Лубінець.

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Іншим евакуйованим став 74-річний чоловік із Каховки. Він роками не залишав окуповане місто, побоюючись, що його виїзд може нашкодити сину, який перебував у російському полоні.

Після звільнення сина чоловік вирішив виїхати, однак на той момент його здоров'я значно погіршилося. Він переніс тяжкий інсульт, має частковий правосторонній параліч та зараз перебуває під наглядом лікарів.

Лубінець додав, що частина людей повертається з окупації без документів, оскільки вони були втрачені або термін їхньої дії закінчився. Після повернення українцям допомагають відновити документи, отримати медичну та соціальну допомогу.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про ситуацію у Дружківській громаді Донецької області. Там залишаються 2695 цивільних, водночас дітей серед них уже немає. Евакуація триває, однак через постійні обстріли виїзд залишається небезпечним.

Також Новини.LIVE писав про складнощі з евакуацією цивільних з окупованих Олешок. У самому місті можуть залишатися від двох до трьох тисяч людей, переважно літніх та людей з інвалідністю. Виїзду перешкоджають щільне замінування, обстріли та атаки дронів.