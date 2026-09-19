Возвращение украинцев из ВОТ: на подконтрольную территорию выехала новая группа

Украина вернула людей из-под оккупации. Фото: Офис омбудсмена Украины

Еще 15 граждан Украины были возвращены с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию. Самому пожилому из эвакуированных исполнилось 96 лет, а самому молодому — 49.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал Новини.LIVE.

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Из зоны оккупации эвакуировали 96-летнюю женщину

Среди эвакуированных оказалась 96-летняя женщина из Железного Порта в Херсонской области, ее дочь и зять. Семья жила под обстрелами, с перебоями в электроснабжении и нехваткой продуктов.

Пожилая женщина нуждалась в постоянной помощи, а ее зять передвигался с помощью аппарата Илизарова. Самостоятельно уехать они не могли. На подконтрольной Украине территории семью ждал внук, который теперь сможет заботиться о близких.

"Теперь этот долгий и тяжёлый путь позади. Семья — в безопасности, а он наконец-то рядом со своими родными и может о них заботиться", — рассказал Лубинец.

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Еще одним эвакуированным стал 74-летний мужчина из Каховки. Он годами не покидал оккупированный город, опасаясь, что его отъезд может навредить сыну, находившемуся в российском плену.

После освобождения сына мужчина решил уехать, однако к тому моменту его здоровье значительно ухудшилось. Он перенес тяжелый инсульт, страдает частичным правосторонним параличом и сейчас находится под наблюдением врачей.

Лубинец добавил, что часть людей возвращается из оккупации без документов, поскольку они были утеряны или срок их действия истек. После возвращения украинцам помогают восстановить документы, получить медицинскую и социальную помощь.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о ситуации в Дружковской общине Донецкой области. Там остаются 2695 гражданских лиц, при этом детей среди них уже нет. Эвакуация продолжается, однако из-за постоянных обстрелов выезд остается опасным.

Также Новини.LIVE писал о сложностях с эвакуацией мирных жителей из оккупированных Олешек. В самом городе могут оставаться от двух до трех тысяч человек, преимущественно пожилых и людей с инвалидностью. Выезду препятствуют плотное заминирование, обстрелы и атаки дронов.