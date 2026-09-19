Лубинец: из России и временно оккупированных территорий удалось вернуть 2590 детей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: Лубинец/Facebook

Украине удалось вернуть 2 590 детей с временно оккупированных территорий и из России. В то же время более 20 тысяч украинских детей официально признаны депортированными или принудительно перемещенными Россией. Дмитрий Лубинец подчеркнул необходимость усиления давления на РФ и установления всех причастных к преступлениям против украинских детей.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в субботу, 19 сентября, сообщает Новини.LIVE.

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Лубинец о санкциях США за похищение украинских детей

Дмитрий Лубинец отметил, что США расширили санкционные основания в отношении лиц, причастных к тяжелым нарушениям прав человека в Украине. Среди них — принудительное перемещение, незаконное удержание, насильственные исчезновения, принудительная депортация детей и пытки.

Омбудсмен убежден, что санкции являются действенным инструментом давления на Россию, и это давление должно усиливаться.

Лубинец поблагодарил президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп за это решение. Он отметил, что Мелания Трамп говорит о возвращении украинских детей и понимает действия России в их отношении — депортацию, принудительное перемещение, удержание и попытки лишить детей связи с Украиной.

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По словам Лубинца, при содействии первой леди США уже вернулись 30 детей.

"Благодарен президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу за это решение, а также первой леди Мелании Трамп. Она не только говорит о возвращении украинских детей, но и четко понимает, что Россия с ними делает: депортирует, принудительно перемещает, удерживает и пытается лишить их связи с Украиной. Благодаря её содействию уже вернулись 30 детей", — отметил Лубинец.

Сколько украинских детей удалось вернуть

Омбудсмен сообщил, что в целом Украине удалось вернуть 2 590 детей с временно оккупированных территорий и из России.

В то же время более 20 тысяч украинских детей официально признаны депортированными или принудительно перемещенными Россией.

Лубинец призвал установить всех причастных

По словам Лубинеца, за преступлениями против украинских детей стоит целая система. Он подчеркнул необходимость продолжать расследование и выявлять всех причастных — не только отдельных исполнителей, но и государственные структуры, организации и крупный российский бизнес.

В частности, омбудсмен заявил, что "Газпром" финансировал вывоз украинских детей в Россию.

"За этими преступлениями стоит целая система. Поэтому мы должны продолжать расследование и выявлять всех причастных — не только отдельных исполнителей, но и государственные структуры, организации и крупный российский бизнес, которые обеспечивают совершение преступлений против украинских детей. В частности, "Газпром" финансировал вывоз украинских детей в Россию", — заявил Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Омбудсман также призвал привлечь к ответственности всех причастных и поблагодарил США за усиление давления на Россию.

Скриншот сообщения Дмитрия Лубинца/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 19 сентября 2026 года с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию вернули ещё 15 граждан Украины. Среди эвакуированных — 96-летняя женщина, ее дочь и зять, которые жили в оккупации под обстрелами и в условиях нехватки продуктов. После возвращения украинцам помогают восстановить документы, а также получить необходимую медицинскую и социальную помощь.

Новини.LIVE также писали, что в июле 2026 года Дмитрий Лубинец заявил, что Россия могла незаконно вывезти значительно больше украинских детей, чем удалось подтвердить. На тот момент документально подтверждено более 20 тысяч таких случаев. Омбудсман также сообщил, что РФ продолжает вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий.