Лубинец: Россия продолжает депортировать украинских детей и должна ответить за геноцид

Дмитрий Лубинец. Фото: Telegram/Дмитрий Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия не прекратила незаконную депортацию украинских детей. По его словам, подтвержденных случаев уже более 20 тысяч, однако реальное число может быть значительно больше.

Об этом Лубинец заявил в интервью Новини.LIVE.

Каковы масштабы незаконной депортации в РФ

Лубинец отметил, что на временно оккупированных территориях, которые сейчас контролирует Россия, до начала полномасштабной войны проживали около 1,6 миллиона украинских детей. В то же время точно установить, скольких из них незаконно вывезли в РФ, пока невозможно. По словам омбудсмена, цифра в более чем 20 тысяч детей касается лишь тех случаев, которые удалось полностью подтвердить и задокументировать.

"Когда мы говорим о 20 тысячах украинских детей, это означает только одно — мы проверили 20 тысяч украинских детей. Мы знаем, откуда их вывезли, где они сейчас находятся, в каких российских семьях оказались, какие документы им оформили и даже в какие школы они ходят", — подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен заявил, что Россия по-прежнему регулярно вывозит украинских детей, разлучает семьи и передает их в российские семьи. Лубинец подчеркнул, что депортация детей — лишь часть масштабной политики России по уничтожению украинской идентичности. Именно поэтому Украина настаивает на международном признании этих действий геноцидом.

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По его словам, в этом году будет представлен третий специальный доклад с новыми доказательствами, свидетельствующими о причастности к депортации крупнейших государственных компаний РФ, в частности "Газпрома". После презентации документа Украина будет требовать от международных партнеров введения отдельных санкций против российских компаний, участвовавших в незаконном вывозе украинских детей.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина продолжает работать над возвращением военнопленных и пропавших без вести. Для этого продолжается взаимодействие с уполномоченным по правам человека РФ, однако российская сторона часто затягивает рассмотрение украинских обращений и, по словам украинских чиновников, использует тему обменов как элемент информационного давления на семьи пленных защитников.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия незаконно удерживает не менее 1878 проверенных гражданских украинцев. В то же время в Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах числятся более 16 тысяч гражданских лиц, которые могут находиться в российском плену или на временно оккупированных территориях Украины.