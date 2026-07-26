Лубінець: Росія продовжує депортувати українських дітей і має відповісти за геноцид

Дмитро Лубінець. Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія не припинила незаконну депортацію українських дітей. За його словами, підтверджених випадків вже понад 20 тисяч, однак реальна кількість може бути значно більшою.

Про це Лубінець заявив в інтерв'ю Новини.LIVE.

Які масштаби незаконної депортації до РФ

Лубінець зазначив, що на тимчасово окупованих територіях, які нині контролює Росія, до початку повномасштабної війни проживали близько 1,6 мільйона українських дітей. Водночас достеменно встановити, скількох із них незаконно вивезли до РФ, наразі неможливо. За словами омбудсмана, цифра у понад 20 тисяч дітей стосується лише тих випадків, які вдалося повністю підтвердити та задокументувати.

"Коли ми кажемо про 20 тисяч українських дітей, це означає тільки одне — ми верифікували 20 тисяч українських дітей. Ми знаємо, звідки їх вивезли, де вони зараз перебувають, у яких російських сім'ях опинилися, які документи їм оформили і навіть до яких шкіл вони ходять", — наголосив Лубінець.

Омбудсман заявив, що Росія й надалі регулярно вивозить українських дітей, розділяє сім'ї та передає їх у російські родини. Лубінець наголосив, що депортація дітей є лише частиною масштабної політики Росії щодо знищення української ідентичності. Саме тому Україна наполягає на міжнародному визнанні цих дій геноцидом.

Читайте також:

За його словами, цього року буде представлено третю спеціальну доповідь із новими доказами, які свідчитимуть про причетність до депортації найбільших державних компаній РФ, зокрема "Газпрому". Після презентації документа Україна вимагатиме від міжнародних партнерів запровадження окремих санкцій проти російських компаній, які брали участь у незаконному вивезенні українських дітей.

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна продовжує працювати над поверненням військовополонених та зниклих безвісти. Для цього триває комунікація з уповноваженою з прав людини РФ, однак російська сторона часто затягує розгляд українських звернень і, за словами українських посадовців, використовує тему обмінів як елемент інформаційного тиску на родини полонених захисників.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія незаконно утримує щонайменше 1878 верифікованих цивільних українців. Водночас у Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин перебувають понад 16 тисяч цивільних, які можуть знаходитися в російському полоні або на тимчасово окупованих територіях України.