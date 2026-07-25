Лубінець назвав кількість цивільних українців у російському полоні

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

У російському полоні перебувають щонайменше 1878 верифікованих цивільних українців, однак реальна кількість може бути значно більшою. У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є понад 16 тисяч цивільних, які можуть утримуватися на території РФ або на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Новини.LIVE.

Цивільні українці в полоні РФ

Омбудсман наголосив, що міжнародне гуманітарне право забороняє сторонам міжнародного збройного конфлікту затримувати цивільне населення, однак Росія системно порушує ці норми.

"Є Женевські конвенції. Там прямо написано, що жодна зі сторін міжнародного воєнного конфлікту не має права затримувати цивільне населення. Не має права", — наголосив Лубінець.

Водночас, за його словами, міжнародне право не дає чіткої відповіді, як діяти у випадку, коли держава свідомо ігнорує ці норми. Лубінець зазначив, що Росія створила систему фільтраційних таборів і місць утримання та катувань цивільних на тимчасово окупованих територіях України.

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Омбудсман також пояснив механізм повернення цивільних українців. Формально такі процеси не називають обміном, хоча фактично сторони здійснюють взаємну передачу людей.

"Юридично ми це називаємо взаємним возз'єднанням сімей", — пояснив він.

Як приклад Лубінець навів повернення семи цивільних українців 27 червня — наступного дня після обміну військовополоненими за формулою 160 на 160. За його словами, усі ці люди перебували в російському полоні з 2022 року, а їхнє звільнення вимагало тривалих і складних переговорів.

Серед звільнених були водій української волонтерки Тайри, який допомагав рятувати військових у Маріуполі, житель Бучанського району Київщини, а також мешканець Харківської області, якого, за словами Лубінця, під тортурами змушували зізнатися у нібито шпигунстві на користь України.

Омбудсман висловив сподівання, що наразі вдалося досягти певного взаєморозуміння з російською стороною щодо подальшого повернення незаконно утримуваних цивільних громадян України.

Як писали Новини.LIVE, раніше Дмитро Лубінець розповідав, що Україна веде окремий облік цивільних, які потрапили в полон починаючи з 2014 року. До цього списку входять, зокрема, жителі окупованого Криму, а також частин Донецької та Луганської областей.

Водночас в ООН оприлюднили статистику, яка свідчить, що росіяни катують 96% українських полонених. Окрім щоденного насильства, зафіксовано десятки випадків навмисних страт українських бійців безпосередньо у місцях утримання.