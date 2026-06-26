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Головна Новини дня Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими: додому повернулися 160 захисників

Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими: додому повернулися 160 захисників

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 15:17
Обмін полоненими 26 червня: Україна повернула 160 захисників із російського полону
Звільнений з російського полону український захисник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Між Україною та Росією у пʼятницю, 26 червня, відбувся обмін полоненими. Додому повернули 160 захисників, які були в неволі з 2022 року.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Обмін полоненими 26 червня

Український лідер зазначив, що серед звільнених військовослужбовці: 

  • ЗСУ;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Нацгвардії;
  • Держприкордонслужби.
Обмін полоненими 26 червня
Повернення українців з російського полону 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 26 червня
Обмін військовополоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воїни захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Українці, які повернулися з неволі РФ 26 червня
Повернення українців додому з російської неволі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Повернення військовополонених додому 26 червня
Звільнені українці з російського полону 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував усій команді, яка щодня працює над поверненням українців

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Обмін військовополоненими 26 червня
Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Між РФ та Україною відбувся обмін полоненими 26 червня
Повернення українців з російського полону 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути — і військових, і цивільних", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, підготовка до нових обмінів полоненими триває. Загалом з російської неволі вдалося повернути понад сім тисяч українців.

Останній обмін полоненими був 5 червня. Тоді додому повернулися 185 українських захисників та один цивільний. Зеленський показав перші кадри.

Володимир Зеленський полонені обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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