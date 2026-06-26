Обмін полоненими 26 червня: Україна повернула 160 захисників із російського полону

Між Україною та РФ відбувся обмін полоненими: додому повернулися 160 захисників
Між Україною та Росією у пʼятницю, 26 червня, відбувся обмін полоненими. Додому повернули 160 захисників, які були в неволі з 2022 року.
Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.
Обмін полоненими 26 червня
Український лідер зазначив, що серед звільнених військовослужбовці:
- ЗСУ;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Нацгвардії;
- Держприкордонслужби.
Воїни захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.
Зеленський подякував усій команді, яка щодня працює над поверненням українців.
"Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути — і військових, і цивільних", — додав він.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, підготовка до нових обмінів полоненими триває. Загалом з російської неволі вдалося повернути понад сім тисяч українців.
Останній обмін полоненими був 5 червня. Тоді додому повернулися 185 українських захисників та один цивільний. Зеленський показав перші кадри.