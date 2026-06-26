Обмін полоненими 26 червня: Україна повернула 160 захисників із російського полону

Звільнений з російського полону український захисник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Між Україною та Росією у пʼятницю, 26 червня, відбувся обмін полоненими. Додому повернули 160 захисників, які були в неволі з 2022 року.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Обмін полоненими 26 червня

Український лідер зазначив, що серед звільнених військовослужбовці:

ЗСУ;

Державної спеціальної служби транспорту;

Нацгвардії;

Держприкордонслужби.

Повернення українців з російського полону 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Обмін військовополоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воїни захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках.

Повернення українців додому з російської неволі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Звільнені українці з російського полону 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував усій команді, яка щодня працює над поверненням українців.

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Обмін полоненими 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Повернення українців з російського полону 26 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Особлива вдячність усім нашим підрозділам, які на передовій поповнюють обмінний фонд для України та своєю сміливістю забезпечують нам можливість повертати людей. Памʼятаємо про всіх, хто в неволі. Перевіряємо по кожному прізвищу. Усіх маємо повернути — і військових, і цивільних", — додав він.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на представника ГУР Андрія Юсова, підготовка до нових обмінів полоненими триває. Загалом з російської неволі вдалося повернути понад сім тисяч українців.

Останній обмін полоненими був 5 червня. Тоді додому повернулися 185 українських захисників та один цивільний. Зеленський показав перші кадри.