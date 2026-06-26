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Главная Новости дня Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными: домой вернулись 160 защитников

Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными: домой вернулись 160 защитников

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 15:17
Обмен пленными 26 июня: Украина вернула 160 защитников из российского плена
Освобожден из российского плена украинский защитник. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Между Украиной и Россией в пятницу, 26 июня, прошел обмен пленными. Домой вернули 160 защитников, находившихся в неволе с 2022 года.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Обмен пленными 26 июня

Украинский лидер отметил, что среди освобожденных есть военнослужащие:

  • ВСУ;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Нацгвардии;
  • Госпограничной службы.
Обмін полоненими 26 червня
Возвращение украинцев из российского плена 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Обмін військовополоненими 26 червня
Обмен военнопленными 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Воины защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

Українці, які повернулися з неволі РФ 26 червня
Возвращение украинцев домой из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Повернення військовополонених додому 26 червня
Освобожденные украинцы из российского плена 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленский поблагодарил всю команду, которая ежедневно работает над возвращением украинцев.

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Возвращение украинцев из российского плена 26 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто находится в плену. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова, подготовка к новым обменам пленными продолжается. Всего из российского плена удалось вернуть более семи тысяч украинцев.

Последний обмен пленными состоялся 5 июня. Тогда домой вернулись 185 украинских защитников и один гражданский. Зеленский показал первые кадры.

Владимир Зеленский пленные обмен пленными
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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