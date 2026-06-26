Обмен пленными 26 июня: Украина вернула 160 защитников из российского плена

Между Украиной и РФ состоялся обмен пленными: домой вернулись 160 защитников
Между Украиной и Россией в пятницу, 26 июня, прошел обмен пленными. Домой вернули 160 защитников, находившихся в неволе с 2022 года.
Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.
Обмен пленными 26 июня
Украинский лидер отметил, что среди освобожденных есть военнослужащие:
- ВСУ;
- Государственной специальной службы транспорта;
- Нацгвардии;
- Госпограничной службы.
Воины защищали Украину в Мариуполе и на "Азовстали", а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.
Зеленский поблагодарил всю команду, которая ежедневно работает над возвращением украинцев.
"Особая благодарность всем нашим подразделениям, которые на передовой пополняют обменный фонд для Украины и своей смелостью обеспечивают нам возможность возвращать людей. Помним обо всех, кто находится в плену. Проверяем по каждой фамилии. Всех должны вернуть — и военных, и гражданских", — добавил он.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова, подготовка к новым обменам пленными продолжается. Всего из российского плена удалось вернуть более семи тысяч украинцев.
Последний обмен пленными состоялся 5 июня. Тогда домой вернулись 185 украинских защитников и один гражданский. Зеленский показал первые кадры.