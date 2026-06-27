Катування в полоні РФ: ООН оприлюднила страшні цифри

Учасники акції у Львові "Не мовчи — полон вбиває". Фото: Марта Байдака/Новини.LIVE

Росіяни піддають жорстоким катуванням абсолютно більшість українських військовополонених, які потрапляють до їхніх рук. За офіційними міжнародними звітами, жертвами знущань у катівнях РФ стали сотні чоловіків та жінок. Окрім щоденного насильства, зафіксовано десятки випадків навмисних страт українських бійців безпосередньо у місцях утримання.

Про це повідомив виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко у ефірі День.LIVE.

Жахлива статистика катувань

Масштаби знущань над нашими захисниками є системною політикою Кремля, а не поодинокими випадками на фронті.

Олександр Павліченко зачитав у ефірі офіційний документ спеціальної спостережної місії управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"697 з 725, тобто 96%, звільнених українських військовополонених, з якими були проведені конфіденційні бесіди, це 689 чоловік і 36 жінок, повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в російському полоні", — сказав він.

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Ця статистика є повністю перевіреною та верифікованою міжнародними спостерігачами.

Місія чітко зафіксувала щонайменше 109 випадків навмисних убивств українських бранців, причому 70 із цих смертних вироків без суду і слідства окупанти виконали протягом 2024–2025 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що 26 червня відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися українські захисники, які боронили Маріуполь, "Азовсталь", а також інші ділянки фронту. Найстаршому з повернутих — 66 років, наймолодшому — 26 років.

Також ми розповідали, що в ГУР та ОП подякували кожному з них за вірність військовій присязі та за неймовірну силу волі. В ГУР додали, що вже триває підготовка до наступного обміну полоненими.