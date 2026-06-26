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Головна Новини дня Юсов: вже триває підготовка до наступного обміну полоненими

Юсов: вже триває підготовка до наступного обміну полоненими

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 20:20
Наступний обмін полоненими вже готують — триває підготовка
Обмін полоненими. Фото: ОПУ

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що вже триває підготовка до наступного обміну полоненими. Сьогодні додому повернулися ще 160 захисників.

Про це Андрій Юсов сказав, спілкуючись з журналістами після обміну полоненими, передає коресрондентка Новини.LIVE.

В ГУР анонсували новий обмін полоненими

Юсов повідомив, що після повернення 160 українських захисників уже триває підготовка до наступного обміну полоненими.

"Хлопці вже спілкуються з рідними. І велика добра новина для всіх українців — готуємо вже наступні заходи, наступний обмін", — сказав представник ГУР.

За його словами, усі 160 звільнених військових перебували в російському полоні з 2022 року. Серед них — понад 100 оборонців Маріуполя, зокрема захисники гарнізону "Азовсталі", а також представники Нацгвардії, ТрО, ДШВ та інших складових Сил оборони.

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Андріц Юсов також зазначив, що багато військових повернулися з недолікованими пораненнями та хронічними захворюваннями, однак усі вже отримують необхідну медичну допомогу. 

Як писали Новини.LIVE 26 червня між Україною та РФ відбувся обмін полоненими. Додому повернулися 160 захисників. 

За даними Дмитра Лубінця, серед звільнених — бійці "Азову", зокрема офіцерського складу. Більшість захисників, яких сьогодні обміняли, були в полоні РФ з 2022 року. 

полонені Андрій Юсов обмін полоненими
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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