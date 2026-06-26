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Главная Новости дня Юсов: уже идет подготовка к следующему обмену пленными

Юсов: уже идет подготовка к следующему обмену пленными

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 20:20
Следующий обмен пленными уже готовят — идет подготовка
Обмен пленными. Фото: ОПУ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что уже идет подготовка к следующему обмену пленными. Сегодня домой вернулись ещё 160 защитников.

Об этом Андрей Юсов сообщил, общаясь с журналистами после обмена пленными, передает корреспондент Новини.LIVE.

В ГУР анонсировали новый обмен пленными

Юсов сообщил, что после возвращения 160 украинских защитников уже идет подготовка к следующему обмену пленными.

"Ребята уже общаются с родными. И большая хорошая новость для всех украинцев — мы уже готовим следующие мероприятия, следующий обмен", — сказал представитель ГУР.

По его словам, все 160 освобожденных военных находились в российском плену с 2022 года. Среди них — более 100 защитников Мариуполя, в частности защитники гарнизона "Азовстали", а также представители Нацгвардии, ТрО, ДШВ и других подразделений Сил обороны.

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Андриц Юсов также отметил, что многие военные вернулись с недолеченными ранениями и хроническими заболеваниями, однако все уже получают необходимую медицинскую помощь.

Как писали "Новини.LIVE", 26 июня между Украиной и РФ состоялся обмен пленными. Домой вернулись 160 защитников.

По данным Дмитрия Лубинца, среди освобожденных — бойцы "Азова", в том числе офицерского состава. Большинство защитников, которых сегодня обменяли, находились в плену у РФ с 2022 года.

пленные Андрей Юсов обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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