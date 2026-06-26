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Главная Новости дня Из плена РФ вернулись 160 защитников: среди них бойцы "Азова"

Из плена РФ вернулись 160 защитников: среди них бойцы "Азова"

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 16:33
Обмен пленными 26 июня — домой вернулись 160 защитников
Обмен пленными 26 июня. Фото: t.me/Koord_shtab

Из российского плена 26 июня вернулись 160 украинских защитников. Среди освобожденных — бойцы "Азова", в том числе офицерский состав. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Обмен пленными между Украиной и РФ 26 июня

"Украинским государственным органам удалось освободить из российского плена 160 украинцев. Это военнослужащие ВСУ, в том числе ТрО, ГПСУ, НГУ, ДССТ, УВМА. Среди освобожденных — бойцы "Азова", в частности офицерского состава", — рассказал Лубинец.

По его словам, украинские военные входили в состав мотопехотных, штурмовых, воздушно-десантных, аэромобильных, стрелковых, артиллерийских, авиационных войск и морской пехоты.

Омбудсман отметил, что особенность этого обмена заключается в том, что почти 99% освобожденных попали в плен в 2022 году. Они более четырех лет провели в самых тяжелых условиях. Известно, что многие из вернувшихся — это старший офицерский состав. Всего в ходе этого обмена удалось вернуть 58 офицеров.

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Также дома находятся семь защитников, которые отметят день рождения в июне, а двое из них отпраздновали его два дня назад. Самому старшему из вернувшихся — 66 лет, самому младшему — 26 лет. Кроме того, Дмитрий Лубинец рассказал, что в списке 21 человек с одинаковыми фамилиями. То есть это двое или трое однофамильцев.

В то же время в Координационном штабе сообщили, что украинские военные, которые сегодня вернулись домой, защищали государство на Донецком, Луганском, Харьковском, Черниговском, Запорожском, Сумском и Киевском направлениях. Среди освобожденных, в частности, 115 защитников Мариуполя.

"Все освобожденные пройдут медицинский осмотр, получат необходимое лечение, денежные выплаты, документы, отправятся на реабилитацию для возвращения в общество после длительной изоляции в российском плену", — говорится в сообщении.

Всего за период своей деятельности Координационный штаб вернул из плена 9606 военных и гражданских лиц.

Как писали Новини.LIVE, накануне Кирилл Буданов анонсировал обмен военнопленными. Он не раскрывал подробности, но уверял, что увидеть его можно уже «совсем скоро».

В то же время представитель ГУР Андрей Юсов сообщал, что в целом домой из плена РФ удалось вернуть уже более 7 000 граждан. По его словам, работа продолжается.

пленные бригада "Азов" обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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