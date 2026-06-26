Буданов заявил, что в ближайшие дни может состояться новый обмен пленными

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Новый обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже в ближайшие дни. Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что "увидеть обмен" можно уже очень скоро. Детали предстоящего обмена пока не разглашаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в пятницу, 26 июня.

Буданов о новом обмене пленными

Новый обмен военнопленными между Украиной и Россией может состояться уже в ближайшее время. Об этом руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил во время общения со студентами Киево-Могилянской академии, где также обсуждались вопросы ценности человеческой жизни и подходов к переговорным процессам.

Во время беседы одна из студенток спросила о так называемых "красных линиях" в вопросах обмена пленными. В ответ Буданов подчеркнул принципиальную позицию относительно ценности человеческой жизни и допустимых пределов в таких процессах.

"Скажите, пожалуйста, а для вас ценность человеческой жизни существует или нет?" — спросил Буданов. После уточнений он продолжил: "А если она бесценна, есть ли что-то, чем можно пренебречь?" и добавил: "Ну вот, и для меня нет".

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После этого глава Офиса президента кратко сообщил о возможном обмене.

"Даст Бог, увидите на днях обмен", — заявил Буданов.

Новини.LIVE сообщали, что 23 июня 2026 года представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил о подготовке новых обменов пленными с Россией. По его словам, работа по возвращению украинцев продолжается даже во время активной фазы войны. Всего домой уже удалось вернуть более семи тысяч граждан.

Новини.LIVE также писали, что 5 июня 2026 года Украина провела очередной масштабный обмен пленными с Россией, в результате которого домой вернулись 185 защитников и один гражданский. Среди освобожденных — военные различных родов войск, в частности защитники Мариуполя и "Азовстали". Часть из них находилась в российском плену с 2022 года.